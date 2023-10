Elite: Anitta arriva a Las Encinas in una nuova clip della stagione 7

News Serie TV

Il provocatorio teen drama spagnolo tornerà in streaming su Netflix il 20 ottobre.

In quale guaio si cacceranno gli studenti del liceo Las Encinas questa volta? In attesa di scoprirlo tra pochi giorni (il 20 ottobre in streaming su Netflix), la serie spagnola di successo Elite svela un altro tassello della sua settima stagione: una clip che ritrae la nuova aggiunta al cast Anitta nei panni del suo finora misterioso personaggio.

Elite: Cosa sappiamo della stagione 7

La celebre cantante e attrice brasiliana interpreta Jessica, una nuova insegnante di difesa personale a disposizione degli sventurati studenti del Las Encinas. Sara (Carmen Arrufat), vittima degli abusi del suo ragazzo, Raúl (Álex Pastrana), tra l'altro il vero responsabile dell'investimento che ha mandato in ospedale Iván (André Lamoglia), sembra essere tra i primi che ricorrono al suo aiuto.

Ansiosi di conoscere le conseguenze di quella sparatoria fuori dalla scuola, della stagione 7 sappiamo che riporta Omar Ayuso nei panni di Omar. Lui sta vivendo una nuova vita all'università, lontano dal Las Encinas, sebbene non riesca ad andare avanti. Il senso di colpa per la morte di Samuel e la sofferenza di quel periodo sono ancora molto presenti, tanto da spingerlo ad andare in terapia. Grazie a uno stage, Omar decide di tornare nella scuola dove tutto è accaduto per affrontare a viso aperto i suoi demoni. Attraverso il suo viaggio si scopre che anche gli altri studenti stanno combattendo silenziosamente la propria battaglia, in una stagione che affronta il tema della salute mentale e il modo in cui la maggior parte di noi la ignora per paura o ignoranza.

Nel frattempo, Anitta non è l'unica nuova aggiunta al cast. Mirela Balić interpreta Chloe, una nuova studentessa che ama lo scandalo tanto quanto i video espliciti, anche se dietro quella facciata provocatoria si nasconde una ragazza insicura che ha una relazione tossica con sua madre. Maribel Verdú interpreta quest'ultima, Carmen, una donna molto seducente che ama la bella vita e non comprende quale dovrebbe essere il suo posto, competendo con sua figlia. Gleb Abrosimov ha ottenuto il ruolo di Eric, il cugino ribelle di Nico (Ander Puig), un ragazzo dallo spirito libero, antisistema e anarchico che cela paure, insicurezze e una costante tendenza all'autodistruzione. Leonardo Sbaraglia veste i panni di Martín , il padre di Isadora (Valentina Zenere), che torna dopo un periodo di lontananza per riprendere il controllo dell'azienda di famiglia; o almeno così vorrebbe far credere. Infine, Fernando Líndez è Joel, un ragazzo molto umile che sopravvive giorno dopo giorno, perché non può permettersi di avere sogni al di là del suo presente.