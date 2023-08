Elite, la stagione 7 si mostra nelle prime foto: Conosciamo meglio i nuovi personaggi

News Serie TV

I nuovi episodi della serie spagnola saranno disponibili in streaming su Netflix dal 20 ottobre.

La settima stagione del teen drama spagnolo Elite sarà disponibile su Netflix dal 20 ottobre. Poiché ancora due mesi di attesa possono essere troppi per i fan più appassionati, il servizio streaming ha pensato bene di migliorargli la giornata pubblicando un gran numero di foto ufficiali del nuovo ciclo di episodi, alcune delle quali si soffermano sui molti personaggi che faranno il loro ingresso nella storia.

Elite: La trama della stagione 7

La promessa di Netflix è che la settima stagione di Elite sarà ancora più tumultuosa. L'ultima volta avevamo tirato un sospiro di sollievo alla scoperta che Iván (interpretato da André Lamoglia) è sopravvissuto alle ferite riportate dopo che un'auto guidata da Raúl (Alex Pastrana) - e non Mencia (Martina Cariddi) come quest'ultimo ha fatto credere - lo ha investito fuori dal locale di Isadora (Valentina Zenere). Tuttavia, mentre Mencia e il resto della sua famiglia - incluso Patrick (Manu Rios), col quale Iván sperava di rappacificarsi - se ne sono andati, il sollievo è stato subito spezzato dall'ennesimo evento tragico. Durante un momento romantico tra Isadora e Dídac (Álvaro de Juana), qualcuno da un'auto in movimento con i finestrini oscurati ha iniziato a sparare sulla folla di ragazzi di Las Encinas, lasciandoci senza notizie su chi sia stato colpito e quali siano state le conseguenze.

Quanto il racconto riparte, ritroviamo Omar (Omar Ayuso) mentre vive una nuova vita all'università, lontano da Las Encinas, sebbene non riesca ad andare avanti. Il senso di colpa per la morte di Samuel e la sofferenza di quel periodo sono ancora molto presenti, tanto da portarlo a sottoporsi a una terapia. Grazie a uno stage, Omar decide di tornare nella scuola dove tutto è accaduto per affrontare a viso aperto i suoi demoni. Attraverso il suo viaggio scopriamo che anche gli altri studenti stanno combattendo silenziosamente la propria battaglia, in una settima stagione che affronta il tema della salute mentale e il modo in cui la maggior parte di noi la ignora per paura o ignoranza.

Elite 7: I nuovi personaggi

Per quanto riguarda le nuove aggiunge al cast annunciate precedentemente senza rendere noti finora i dettagli dei rispettivi personaggi, Mirela Balić veste i panni di Chloe, una nuova studentessa di Las Encinas che ama lo scandalo tanto quanto i video espliciti. Ma dietro quella facciata provocatoria si nasconde una ragazza insicura che ha una relazione piuttosto tossica con sua madre.

Maribel Verdú interpreta Carmen, la madre di Chloe. Una donna molto seducente che ama la bella vita, lei talvolta non comprende quale dovrebbe essere il suo posto e compete con sua figlia sia indossando abiti provocanti sia facendo nuove amicizie a Las Encinas.

Gleb Abrosimov è Eric, il cugino ribelle di Nico (Ander Puig). Un ragazzo dallo spirito libero, antisistema e naturalmente anarchico, Eric cela paure, insicurezze e una costante tendenza all'autodistruzione.

Leonardo Sbaraglia ha ottenuto il ruolo di Martín, il padre di Isadora, che torna dopo un periodo di lontananza per riprendere il controllo dell'azienda di famiglia. Ben presto si scopre però che dietro il suo ritorno si nasconde qualcos'altro, ovvero rivalità piuttosto losche.

Il Joel di Fernando Líndez potrebbe o non potrebbe essere il nuovo interesse amoroso del ritornato Omar. Un raggio di luce nonostante i continui colpi che la vita gli ha inferto, Joel è un ragazzo molto umile che sopravvive giorno dopo giorno, perché non può permettersi di avere sogni al di là del suo presente. Questo almeno fino a quando, all'improvviso, non si presenta l'opportunità di dare una svolta a 180° alla sua vita.

Restano segreti, invece, i dettagli del personaggio affidato alla cantante brasiliana Anitta (nella foto), così come a Iván Mendes e Alejandro Albarracín.