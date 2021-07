Elite 5: Un altro attore del cast originale lascia la serie e saluta i fan con un video messaggio

News Serie TV

Addio a un altro volto storico della serie teen spagnola di Netflix: ecco chi non tornerà nella prossima stagione.

I fan più affezionati di Elite lo avevano già intuito dopo aver visto il finale della quarta stagione ma adesso è ufficiale: Miguel Bernardeau, che ha interpretato Guzmán Nunier Osuna fin dal primo episodio del teen drama spagnolo di Netflix, non tornerà nella quinta stagione. Lo ha annunciato lo stesso attore con un video messaggio postato sugli account social ufficiali della serie.

Elite: Miguel Bernardeau non tornerà nella quinta stagione

"A tutti quelli che hanno visto il finale della quarta stagione di Elite. Voglio salutarvi e mandarvi un grande abbraccio", ha esordito Bernardeau su Instagram ringraziando poi tutta la troupe e i colleghi del cast. La conclusione della stagione 4, infatti, lascia intuire l'addio di Guzmán che - dopo essere rimasto coinvolto in un omicidio - decide di lasciare la città e Las Encinas con Ander (Arón Piper) che intanto si allontana da Omar dopo essere stato coinvolto in un turbolento triangolo amoroso con quest'ultimo e Patrick.

Nonostante la gratitudine dimostrata nei confronti della produzione della serie e di Netflix, Bernardeau ha ammesso che girare Elite non è stato facile. Ma, alla fine, ha ringraziato anche il suo personaggio "per avermi insegnato che chiunque tu sia, ovunque tu sia, non è mai troppo tardi per cambiare".

Addio anche ad Arón Piper?

Tutto lascia presagire che neppure Arón Piper tornerà nella quinta stagione di Elite (che, lo ricordiamo, è stata confermata da Natflix ancora prima dell'uscita della quarta) ma la sua uscita di scena non è ancora ufficiale. Anche quella di Miguel Bernardeau, in ogni caso, è da prendere con le pinze dal momento che in questa serie i via vai degli attori sono all'ordine del giorno (pensiamo alle storie brevi rilasciate da Netflix prima della quarta stagione dove sono apparse anche attrici che avevano lasciato la serie come Ester Expósito e Mina El Hammani). Oltre che a loro, alla fine della terza stagione avevamo salutato anche gli amatissimi Danna Paola (Lucrecia), Jorge López (Valerio) e Álvaro Rico (Polo). Non è detto che non li rivedremo prima o poi, seppur brevemente, in futuro.