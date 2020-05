Elite 4: Ecco quali attori non torneranno nella quarta stagione

News Serie TV

Con un video dal set, Netflix conferma l'addio a cinque personaggi del teen drama.

I fan della serie lo avevano già intuito guardando il finale della terza stagione che aveva chiuso le storie diversi personaggi. Ma ora è ufficiale: cinque membri del cast di Elite non torneranno in una (ancora ipotetica) quarta stagione del teen drama. La conferma arriva con un video girato in occasione dell'ultimo giorno di riprese della terza stagione e pubblicato sulle pagine social di Netflix. Ecco chi sono gli attori che hanno detto definitivamente addio alla serie.





Elite: Gli attori che hanno lasciato la serie

Nella clip Ester Expósito (Carla), Danna Paola (Lucrecia), Mina El Hammani (Nadia), Jorge López (Valerio) e Álvaro Rico (Polo) salutano i fan, la troupe e, ovviamente, Las Encinas tra gli applausi dei colleghi. Ester Expósito, che già in passato aveva fatto intendere di aver detto addio alla sua Carla, ribadisce: "È un personaggio incredibile e una donna fantastica. Vorrei essere come lei". Anche Mina El Hammani, interprete di Nadia che nel finale della terza stagione è volata a New York insieme a Lu, augura il meglio al suo personaggio. "Grazie per averci accolto, per averci fatto essere parte della famiglia. Per aver amato i nostri paesi come noi amiamo i vostri", sono le parole di un'emozionata Danna Paola. Più scontato l'addio di Álvaro Rico che ammette di non essere bravo con i saluti. Anche l'account ufficiale di Netflix Spagna ha pubblicato alcune foto che immortalano il backstage dell'ultimo giorno di riprese.

Come si erano concluse le storie di Carla, Nadia e gli altri

Nonostante il disappunto di alcuni fan molto dispiaciuti per il fatto di non poter ritrovare alcuni dei loro personaggi preferiti nelle future stagioni della serie, si può essere soddisfatti visto che a tutti loro Elite ha assicurato un degno finale. La terza stagione, infatti, ha chiuso un cerchio: risolto il mistero legato alla morte di Polo, archiviata come suicidio, si è visto che molti personaggi hanno preso strade diverse. Carla è diventata la nuova proprietaria dell'azienda di famiglia e ha deciso di proseguire gli studi all'estero; Nadia e Lu hanno vinto una borsa di studio che permetterà loro di frequentare una prestigiosa università di New York. A Valerio, invece, Carla ha affidato la guida della sua azienda vinicola.

Elite 4: Un nuovo cast?

Come è noto, gli unici personaggi che potrebbero tornare in un'ipotetica quarta stagione di Elite sono Guzmán (Miguel Bernardeau, che in una recente intervista ha detto chiaramente che, se la serie venisse rinnovata, sarebbe disponibile a riprendere il suo ruolo), Samuel (Itzán Escamilla), Rebecca (Claudia Salas), Ander (Arón Piper), Omar (Omar Ayuso) e Cayetana (Georgina Amorós) rimasti ancora al liceo. Se anche tutti venissero riconfermati, a loro si affiancherebbero inevitabilmente nuovi volti. Dopo la conferma dell'addio di cinque attori, si attendono ora notizie certe circa il rinnovo della serie per una quarta stagione. Da mesi si rincorrono voci secondo cui il teen drama di Carlos Montero e Darío Madrona sarebbe stato rinnovato per altre due stagioni, la quarta e la quinta, ma manca l'ufficialità da parte di Netflix.