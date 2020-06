Elite 4 dà il benvenuto a quattro nuovi personaggi: Ecco chi sono

News Serie TV

Gli attori sono stati paparazzati insieme ai volti della serie spagnola di Netflix già noti: tra loro c'è anche il famoso influencer Manu Rios.

Non è una notizia ufficiale ma ha subito fatto fare un balzo dalla sedia ai fan di Elite: quattro nuovi personaggi potrebbero varcare presto la soglia del liceo di Las Encinas ed entrare nel cast della serie spagnola di Netflix. Gli attori in questione sono stati fotografati insieme ai volti già noti della serie nei pressi un casolare di campagna di Segovia dove si sarebbero incontrati per una prima lettura dei copioni della quarta stagione. Ecco quello che sappiamo finora.

Elite 4: A che punto è la quarta stagione

Dopo il rinnovo ufficiale di Elite per una quarta stagione annunciato con un video in cui i protagonisti dicono di aver già letto i primi copioni della serie, la produzione pare entrare nel vivo. Il sito di gossip spagnolo Crush-News ha diffuso degli scatti che immortalano a Segovia il produttore esecutivo della serie Diego Betancor e i già noti Itzan Escamilla (Samuel), Georgina Amorós (Cayetana), Miguel Bernardeau (Guzmán ), Aron Piper (Ander) e Omar Ayuso (Omar) - unica assente ingiustificata Claudia Salas - ma anche ben quattro nuovi attori, coinvolti, come era immaginabile, dopo l'addio alla serie da parte di Ester Expósito (Carla), Danna Paola (Lucrecia), Mina El Hammani (Nadia), Jorge López (Valerio) e Álvaro Rico (Polo).

og cast confirmed characters were seen too:



arón piper (ander)

omar ayuso (omar)

miguel bernardeau (guzmán)

itzan escamilla (samuel)

georgina amorós (cayetana)



claudia salas (rebeca) wasn’t there, but she’s still confirmed for season 4! pic.twitter.com/Q7YCUBlQTV — élite cast pics (@elitecastpics) June 23, 2020

Elite 4: Chi sono i nuovi attori

Gli attori paparazzati nei pressi di Segovia sono Diego Martín, Carla Díaz, Martina Cariddi e Manu Rios. I primi due sono già piuttosto noti in Spagna: il primo è conosciuto per i suoi ruoli in Velvet e Hermanos & Detectives, la seconda, classe 1998, per aver recitato insieme a Ester Expósito nella serie La caccia: Monteperdido. Mentre Martina Cariddi è un'attrice emergente con diverse esperienze tra cinema e televisione, Manu Rios è un noto influencer spagnolo che vanta quasi 5 milioni di follower e la partecipazione alla versione spagnola di Tu si que vales. Naturalmente non sappiamo ancora quali siano i ruoli riservati a questi quattro interpreti, sebbene possiamo immaginare, per ragioni anagrafiche, che Diego Martín interpreterà un genitore o un insegnante, mentre gli altri tre degli adolescenti, non si sa se legati al liceo di Las Encinas o meno.

they were all seen going on set together



[credits: @crushnews_es] pic.twitter.com/DbkAyCmn0a — élite cast pics (@elitecastpics) June 23, 2020

Per rimanere aggiornati sulla serie, potete consultare la nostra guida con tutte le informazioni su trama, cast e anticipazioni sulla quarta stagione di Elite.

Foto: Instagram