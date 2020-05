Elite 4: Netflix conferma ufficialmente la quarta stagione!

News Serie TV

Il quarto ciclo di episodi ci sarà: il video annuncio dei protagonisti.

La notizia era già nell'aria visto l'enorme seguito della serie ma ora abbiamo la conferma: Elite 4 ci sarà! Netflix lo ha fatto annunciare direttamente dai protagonisti del teen drama spagnolo in un video in cui ci informano che hanno letto i copioni della quarta stagione e non vedono l'ora di tornare sul set.





Elite 4 si farà: L'annuncio ufficiale di Netflix

Nel video ritroviamo gli interpreti di Guzmán, Omar, Ander, Rebeka, Samuel e Cayetana (che quindi - abbiamo la conferma - torneranno nella quarta stagione). I protagonisti dicono di aver letto in anteprima i copioni di Elite 4 e di essere felicissimi di tornare nei panni dei loro personaggi. "Preparatevi, perché sarà bella intensa", avverte Arón Piper. "Ci saranno un sacco di novità che non immaginereste mai", gli fa eco Georgina Amorós. Nella clip Claudia Salas si congratula poi con Omar Ayuso, diventato ufficialmente studente di Las Encinas (come facevano intuire le ultime scene della terza stagione in cui appariva con la divisa della scuola) e tutti si dicono felicissimi all'idea di tornare al lavoro.Nella quarta stagione non torneranno invece Ester Expósito (Carla), Danna Paola (Lucrecia), Mina El Hammani (Nadia), Jorge López (Valerio) e Álvaro Rico (Polo). Si può comunque essere soddisfatti, visto che per tutti loro Elite 3 chiuso il cerchio assicurando un degno finale.

Elite: Quando esce la quarta stagione?

Considerata l'emergenza sanitaria in corso (e solo se ci fossero le condizioni per girare la serie in sicurezza), Elite non tornerà prima della primavera 2021, se non addirittura l'estate del prossimo anno. Ma ora è il momento di festeggiare: pronti per un altro anno spericolato anno scolastico tra i corridoi di Las Encinas? Per tutte le altre anticipazioni, potete leggere la nostra guida che racchiude tutto quello che sappiamo sulla quarta stagione di Elite.