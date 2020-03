Elite 3: Il nuovo trailer spagnolo della terza stagione scatena le teorie dei fan

News Serie TV

I nuovi episodi della serie tv su Netflix dal 13 marzo.

Dopo la rivelazione shock fatta trapelare nel trailer ufficiale della terza stagione di Elite, una nuova clip condivisa sulle pagine social della serie di Netflix confonde i fan gettando ulteriori ombre sul mistero su cui sarà incentrata la terza stagione di Elite in arrivo il prossimo 13 marzo: chi ha ucciso Polo (Álvaro Rico)?

Chi è l'assassino? Tutti i particolari notati dai fan

Nella clip si vede l'ispettrice fare domande ai protagonisti per investigare sulla morte di Polo. "Dammi un nome", chiede l'agente. Tutti coloro che si trovano nella discoteca dove è avvenuto il delitto sono potenziali sospettati, anche perché ognuno di loro potrebbe aver avuto un ottimo motivo per uccidere il compagno. Brevi flashback fanno luce sulle tensioni che si sono create attorno a Polo dopo il suo ritorno a scuola.

Polo è morto davvero?

Secondo alcuni Polo non sarebbe davvero morto perché il corpo che si vede precipitare nei primi secondi della clip non sembrerebbe essere il suo. C'è chi fa notare che non indossa la camicia a righe bianca e nera con cui il ragazzo si presenta in discoteca. In alternativa, Polo potrebbe essere morto in circostanze diverse. Secondo alcuni l'arma del delitto potrebbe essere la bottiglia che si vede in un brevissimo frame. Il corpo che si vede cadere, quindi, potrebbe essere di un altro protagonista e c'è chi giura si tratti di Ander (Arón Piper). Un'altra teoria che circola in rete propende per il suicidio di Polo, circostanza plausibile vista la pressione psicologica a cui è sottoposto.

Ander è vivo!

Tuttavia nella clip si vede finalmente Ander, dettaglio che fa tirare un sospiro di sollievo dopo le voci sempre più insistenti che sostenevano la morte dell'amato personaggio. Che sia stato proprio Ander ad uccidere Polo? Di certo non gli mancherebbe un movente.

Carla è incinta?

Una brevissima sequenza della clip mostra Carla (Ester Expósito) particolarmente preoccupata. C'è chi è pronto a giurare che sia incinta ma, in questo caso, la paternità del bambino sarebbe un mistero.

L'abbraccio di Valerio e Cayetana

Negli ultimi secondi della clip si vede Valerio (Jorge Lopez) consolare Cayetana (Georgina Amorós), dettaglio che fa pensare che i due protagonisti si avvicineranno nella terza stagione. Sono forse intimamente legati dalla complicità nell'assassinio di Polo? D'altronde nel trailer ufficiale li abbiamo visti coinvolti in un momento di passione a tre con quello che sembra essere proprio Polo.

Per scoprire cosa ci riserverà la terza stagione di Elite dovremo ancora pazientare fino al 13 marzo quando tutti gli episodi saranno disponibili in streaming su Netflix.