Elite 3: Il trailer ufficiale della terza stagione fa un'anticipazione shock

La nuova stagione della serie tv spagnola su Netflix dal 13 marzo.

Giustizia è stata fatta in Elite. Il trailer ufficiale della stagione 3 appena diffuso da Netflix fa una clamorosa anticipazione: uno dei nodi attorno al quale si aggroviglieranno le storie negli episodi disponibili in streaming dal 13 marzo riguarda a sorpresa l'assassinio di Polo, che evidentemente non sopravvive a lungo dopo essere riuscito a farla franca per l'omicidio di Marina. Il suo ritorno a scuola, in effetti, fa crescere la tensione a livelli insostenibili, sebbene la responsabilità di questo nuovo fatto di sangue non sia - ancora una volta - così scontata.





Comincia un nuovo anno scolastico a Las Encinas e gli studenti desiderano solo tornare alla normalità. Niente di più difficile. Non solo Polo (Álvaro Rico), ad agitare i ragazzi sono anche le loro relazioni altalenanti. Spesso persino proibite. Come mostra la clip, le attenzioni di Samuel per Carla (Itzan Escamilla e Ester Expósito) restano inascoltate mentre lei sembra distratta da qualcun altro. Lu (Danna Paola) è in un grosso guaio, forse a causa dello sporco segreto che lei e Valerio (Jorge Lopez) nascondono, mentre le cose non sembrano andare benissimo neppure tra Ander e Omar (Arón Piper e Omar Ayuso). Nel frattempo, la sensazione che Polo non sarà l'unico a pagare un prezzo alto è essa stessa altissima; del resto la tagline della stagione recita "Finché morte non ci separi".

L'ideatore di Elite Darío Madrona è stato molto chiaro al riguardo: "Succederanno tante cose folli". E ha aggiunto: "Uccideremo il minor numero di personaggi necessari per far continuare la storia. È il massimo che una scuola come Las Encinas possa sopportare, senza che debba chiudere i battenti".