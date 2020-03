Elite 3: Il cast svela 10 motivi per guardare la terza stagione

News Serie TV

I nuovi episodi del teen drama spagnolo arrivano domani in streaming su Netflix.

Quando mancano poche ore al debutto della terza stagione di Elite in streaming, il cast della serie alimenta la curiosità in un accattivante video postato sui canali social di Netflix. Perché i nuovi episodi non si possono proprio perdere? Polo (Álvaro Rico), Rebeka (Claudia Salas), Samuel (Itzan Escamilla), Cayetana (Georgina Amorós), Guzmán (Miguel Bernardeau), Ander (Aron Piper) e Omar (Omar Ayuso) ci danno dieci motivi per non perdere a terza stagione!

Elite 3: Tutte le anticipazioni sulla terza stagione Leggi anche

Elite: La trama della terza stagione e le anticipazioni

Dopo mesi di attesa, i nuovi episodi dovranno rispondere a molte domande: Carla e Samuel torneranno insieme? Qualcuno scoprirà del trofeo nascosto da Cayetana? Guzmàn troverà giustizia? E, soprattutto, cosa è successo a Polo, vista l'anticipazione shock fatta nel trailer ufficiale della terza stagione di Elite in cui si vede la sua (presunta) morte? Sappiamo che in questa terza stagione ci sarà la consegna dei diplomi, evento che - come affermato da Ester Expósito - chiuderà un cerchio nella trama della serie. "Succederanno tantissime cose che vi terranno incollati allo schermo", assicura l'interprete di Samuel Itzan Escamilla. "È la stagione più oscura e quella che mi è piaciuta di più", aggiunge Omar Ayuso.

Ora che la curiosità è alle stelle, bisogna solo tenere duro fino a domani quando ci si potrà concedere una full immersion nella terza stagione di Elite.