Elite 2 è disponibile in streaming su Netflix: Dove eravamo rimasti e cosa ci aspetta

Il teen drama di successo torna con otto nuovi episodi.

Settembre è il mese del ritorno sui banchi di scuola, e questo - fortunatamente - vale anche per i protagonisti di Elite, il soap teen drama di Netflix da oggi disponibile in streaming con i nuovi episodi della seconda stagione. Nata sulla scia del successo de La casa di carta, un fenomeno che ha portato a una piccola invasione di produzioni spagnole una più deliziosa dell'altra, la serie è entrata subito nel cuore dei più giovani grazie a una storia intrigante, a un nutrito gruppo di attori tutti affascinanti (inclusi un paio provenienti proprio da La casa di carta) e, soprattutto, alla capacità di parlare la stessa lingua del suo pubblico, che si riconosce nelle problematiche - sia personali sia familiari - che i personaggi si trovano ad affrontare.

Dove eravamo rimasti

Elite racconta la storia di due universi che si scontrato, dei danni che ne derivano e dei tentativi spesso fallimentari per porvi rimedio. Racconta la storia di un gruppo elitario di ragazzi, figli di papà abituati ad avere tutto, il cui piccolo mondo fatto di lussi ed eccessi inconfessabili è scosso alle fondamenta dall'arrivo nella loro scuola di tre coetanei provenienti da famiglie disagiate. A causa della loro sfrontatezza, del loro credo o semplicemente dei loro voti, questa convivenza forzata porta la tensione a un livello sempre maggiore, fino ad esplodere in un terribile fatto di sangue. La serie esordisce proprio con l'assassinio di Marina, una delle ragazze della prestigiosa Las Encinas. Mentre nuovi amori nascono e altri vanno in pezzi, passando per conflitti generazionali, peccati d'età e la scoperta di se stessi, la verità su cosa sia accaduto alla ragazza si dipana episodio dopo episodio, fino allo spiazzante finale della prima stagione che ha visto Nano (Jaime Lorente), il fratello problematico di Samuel (Itzan Escamilla), uno dei nuovi studenti, accusato ingiustamente dell'omicidio di quella ragazza con la quale aveva una relazione clandestina.

In realtà, e lo sanno bene coloro che hanno già visto la prima stagione, a uccidere Marina con un violento colpo alla testa è stato l'amico Polo (Álvaro Rico), per salvare se stesso e la sua famiglia dalle informazioni incriminanti di cui il personaggio interpretato da María Pedraza era in possesso e che lei stava utilizzando per ricattarli, così da ottenere il denaro che le sarebbe servito per iniziare una nuova vita con Nano, di cui era rimasta incinta. Questo ci ricorda che Marina in effetti non era uno stinco di santo: aveva avuto una vita sregolata e aveva nascosto a Samuel - che provava dei sentimenti per lei - la sua relazione con il fratello. Ma perché Nano? Lui è stato uno degli ultimi a vederla senza vita, l'ha abbracciata nella disperazione, sporcandosi del suo sangue. Poi però è fuggito, perché in libertà vigilata, alimentando il sospetto della polizia attorno al suo nome.

Cosa ci aspetta

I nuovi episodi daranno sicuramente un seguito alle diverse altre storie che Elite ha avviato nei suoi primi otto episodi, come la relazione tra Guzmán (Miguel Bernardeau), il fratello ancora disperato e arrabbiato di Marina, e Nadia (Mina El Hammani), disposta ad andare contro le regole della sua famiglia e contro la sua stessa religione per un ragazzo che forse la sta solo usando. Ma anche la relazione tra Omar e Ander (Omar Ayuso e Arón Piper), usciti finalmente allo scoperto, e quella decisamente più contorta tra Polo, Carla e Christian (Ester Expósito e Miguel Herrán), i quali ora conoscono il suo segreto e cercheranno di aiutarlo per tenerlo nascosto. Ma i segreti, si sa, non sono fatti per durare a lungo, è la situazione è destinata a precipitare un'altra volta proprio quando tutto sembra poter tornare alla normalità. Questo anche con la complicità di tre nuovi studenti - Cayetana, Valerio e Rebeca -interpretati da Georgina Amoros, Jorge Lopez e Claudia Salas. Ma per sapere qualcosa in più di loro, come il motivo per cui tutti gli episodi della seconda stagione hanno la parola "Scomparso" nel titolo, vi rimandiamo ovviamente alla loro visione. Non prima di avervene mostrato il trailer.