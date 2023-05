Edward James Olmos: La star di Mayans M.C. rivela la recente diagnosi di cancro

News Serie TV

La scoperta della malattia, poi la radio e la chemio terminate lo scorso dicembre. "È stata un'esperienza che mi ha cambiato", ha rivelato l'attore.

L'attore 76enne Edward James Olmos, da cinque stagioni nel cast di Mayans M.C. e in tv conosciuto anche per i suoi trascorsi in Dexter, Battlestar Galactica e Miami Vice, ha rivelato in un'intervista con il podcast Mando & Friends che gli è stato recentemente diagnosticato un cancro alla gola.

Edward James Olmos parla della sua battaglia contro il cancro

In Mayans M.C., spin-off sequel di Sons of Anarchy da poco in tv con la quinta e ultima stagione, Edward James Olmos interpreta Felipe Reyes, il padre di Angel ed EZ. Intervistato da Mando Fresko durante l'ultimo episodio del suo podcast, l'attore ha raccontato: "Questa dovrebbe essere la prima vota che ne parlo pubblicamente, ma ho avuto il cancro alla gola. Ci sono appena passato. Il 20 dicembre ho fatto l'ultima radiazione. La settimana prima avevo terminato la chemio e per mesi e mesi sono stato sotto radio e chemio mentre mi aggrediva la gola".

Olmos ha rivelato di essersi consultato con cinque dottori prima del trattamento e che ciascuno di loro gli ha detto: "'C'è solo una cosa che dobbiamo dirti: non sappiamo come parlerai'. Ho detto, 'Cosa?'. 'Stiamo sparando alle tue corde vocali. Ti stiamo sparando alla gola. Dove mangi, dove deglutisci, dove parli, respiri, passa tutto qui'. Molti dei miei amici sono morti per questo". Tornare in forze non è stato facile: ha perso 25 kg durante il trattamento. "Ci sono stati momenti nei mesi in cui stavo affrontando i trattamenti in cui il corpo si arrendeva", ha aggiunto. "Non volevo assumere il cibo tramite lo stomaco. Volevano inserire dei tubi e nutrirmi di sostanze nutritive perché non potevo deglutire. Dovevano introdurre nel mio corpo 2,500 calorie ogni giorno. È stato assurdo. È stato molto difficile".

La diagnosi e il trattamento lo hanno indotto a vedere le cose in modo diverso. "È stata un'esperienza che mi ha cambiato, la comprensione di quanto sia meravigliosa questa vita", ha detto Olmos. "Ho vissuto alcune esperienze che mi hanno portato vicino alla morte, ma mai così tanto".