Ecco le prime foto del Dracula di BBC e Netflix

Claes Bang interpreta l'iconico personaggio creato da Bram Stoker.

BBC e Netflix hanno diffuso le prime foto ufficiali di Dracula, attesa nuova miniserie degli ideatori di Sherlock Steven Moffat e Mark Gatiss basata sul celebre romanzo omonimo di Bram Stoker. Gli scatti ritraggono il protagonista Claes Bang, noto al pubblico per i suoi precedenti ruoli in Millennium: Quello che non uccide e The Bridge.

Il drama di tre episodi, ciascuno della durata di 90 minuti, sarà ambientato in Transilvania nel 1897 e vedrà il Conte Dracula impegnato ad architettare piani diabolici contro la Londra vittoriana. La regia è stata affidata a Jonny Campbell (Westworld), Damon Thomas (Killing Eve) e Paul McGuigan (Sherlock), per un debutto in tv previsto indicativamente nel 2020.

Il cast di Dracula conta un gran numero di attori e include anche John Heffernan (Collateral), Joanna Scanlan (Getting On), Dolly Wells (Il diario di Bridget Jones), Sacha Dhawan (Iron Fist), Jonathan Aris (Sherlock), Morfydd Clark (Patrick Melrose), Nathan Stewart-Jarrett (Misfits), Lyndsey Marshal (Hanna), Chanel Cresswell (This Is England), Matthew Beard (The Imitation Game), Lydia West (Years & Years), Paul Brennen (Happy Valley), Sarah Niles (Catastrophe), Sofia Oxenham (Poldark), John McCrea (La terra di Dio), Phil Dunster (Humans) e l'esordiente Millicent Wong.