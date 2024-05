Ecco il primo trailer di Rescue: HI-Surf, la nuova serie tv per chi ha nostalgia di Baywatch

News Serie TV

Arriverà in autunno sulla FOX la nuova serie che riempirà il vuoto lasciato da 9-1-1 (finita a ABC).

In occasione della presentazione del palinsesto per la stagione 2024-25, la rete americana FOX ha presentato con un trailer la sua nuova serie tv Rescue: HI-Surf, una delle più attese del prossimo autunno, che si potrebbe considerare una versione aggiornata del cult degli anni '90 Baywatch. Come quest'ultima è ambientata alle Hawai'i, e come quest'ultima ruota attorno a un gruppo di guardaspiaggia, ai loro salvataggi e alle loro vite private.

La trama e il cast di Rescue: HI-Surf

Scritta dallo sceneggiatore di Animal Kingdom Matt Kester e prodotta a livello esecutivo da John Wells, un gigante della tv che ha creato e/o prodotto quest'ultima e le altre serie di successo Shameless, Southland, West Wing e ER, Rescue: HI-Surf segue le vite private e professionali dei guardaspiaggia che pattugliano e tengono al sicuro le acque agitate della North Shore sull'isola di Oahu, il tratto di costa più famoso e pericoloso del mondo. Ogni episodio seguirà questi soccorritori dediti, eroici e in cerca di adrenalina mentre salvano vite nelle condizioni difficili e spesso pericolose per la vita di questo miracolo delle Hawai'i lungo sette miglia, conosciuto appunto in tutto il mondo come Seven Mile Miracle.

Negli Stati Uniti, Rescue: HI-Surf andrà in onda nella serata del lunedì, insieme con 9-1-1: Lone Star. La serie è stata scelta inoltre dalla FOX per il prestigiosissimo slot post-Super Bowl del 9 febbraio 2025. Arielle Kebbel (9-1-1) interpreta Emily 'Em' Wright, la migliore in un gruppo di guardaspiaggia composto al 90% da uomini, una vera anticonformista e un'esperta surfista e canoista che ha gli occhi puntati sulla posizione di capitano, ricoperta attualmente dal suo mentore e amico in difficoltà Harlan 'Sonny' Jennings. Quest'ultimo ha il volto di Robbie Magasiva (Wentworth) ed è descritto come un surfista e marinaio profondamente legato alla sua comunità e alla sua squadra di soccorritori, nonché un leader carismatico che ispira coraggio e lealtà, sebbene il suo dolore per la morte del nipote minacci di costargli il lavoro e la squadra che ama.

Adam Demos (Sex/Life) veste i panni di Will Ready, un surfista australiano e guardaspiaggia certificato venuto tempo fa sulla North Shore per sfidare se stesso. Rimasto qui da allora, Will ha un buon carattere, una forte etica del lavoro, una forma fisica incomparabile ed è leale, tratti che lo rendono pronto ad affrontare qualsiasi situazione l'oceano gli ponga davanti. Kekoa Kekumano (The White Lotus) è invece Laka Hanohano, un guardaspiaggia di Honolulu sicuro di sé, competente e simpatico. In ottima forma, lui pattuglia le affollate spiagge della North Shore con uno stile tutto suo. Impavido tra le onde, Laka ama il suo lavoro e lo stile di vita che ne deriva.

A loro si aggiungono Alex Aiono (Pretty Little Liars) e Zoe Cipres (Roswell, New Mexico), interpreti rispettivamente di Aiono, un giovane presuntuoso e competitivo, dolce ma testardo, nato in un quartiere esclusivo fuori Honolulu, e Hina, una matricola proveniente da una grande famiglia hawaiana della classe operaia, intelligente, impertinente e fieramente competitiva. Con un padre politico in ascesa, Aiono sta sfidando molte aspettative (come finire il college) per diventare un guardaspiaggia alle prime armi, mentre Hina è la prima del suo corso di formazione, preoccupata di bilanciare i suoi doveri professionali (e la difficoltà di essere una delle poche donne guardaspiaggia) con il suo profondo amore per la sua famiglia e la sua comunità.