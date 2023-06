Ecco il prezzo altissimo che Superman & Lois ha dovuto pagare per avere una quarta stagione

News Serie TV

Sette attori del cast regolare della serie DC non torneranno nella nuova stagione.

I produttori di Superman & Lois hanno dovuto prendere decisioni difficili e ingoiare più di un boccone amaro per assicurarsi una quarta stagione. Da alcuni mesi, The CW, la rete che trasmette la serie negli Stati Uniti, ha un nuovo proprietario maggioritario, Nexstar Media Group, che oltre ad avere una propria idea sulla linea editoriale della rete (allargata a un pubblico anagraficamente più vario), ha imposto una stretta sui costi dell'azienda. Almeno per ora, il nuovo modello è più orientato verso le acquisizioni, mentre della precedente offerta originale erano state salvate fino a pochi giorni fa solo due serie, le più seguite (All American e Walker), alle quali si sono aggiunte Superman & Lois e All American: Homecoming grazie a un accordo con lo studio Warner Bros. Television che permetterà loro di sopravvivere a fronte di un taglio sensibile del budget.

Superman & Lois: Il prezzo altissimo per avere una quarta stagione

Lo scorso novembre, Nexstar aveva riferito che avrebbe messo un tetto di un milione di dollari a episodio per gli show in licenza, una cifra di molto inferiore a quella che gran parte delle serie di The CW sono costate fino a questo momento. Il fratto che la quarta stagione di Superman & Lois si comporrà di soli 10 episodi (fino a cinque in meno rispetto alle precedenti) non è l'unico prezzo che la serie sarà costretta a pagare per tornare in tv il prossimo anno. Per contenere i costi, in quegli episodi la produzione farà a meno di sette membri del cast regolare.

Si tratta di Dylan Walsh (interprete del generale Sam Lane), Emmanuelle Chriqui (Lana Lang), Erik Valdez (Kyle Cushing, l'ex marito di Lana), Inde Navarrette (Sarah Cortez, la figlia di Lana e Kyle), Wolé Parks (John Henry Irons, un alleato di Superman), Tayler Buck (Natalie Lane Irons, la figlia di John Henry) e Sofia Hasmik (Chrissy Beppo, redattrice capo dello "Smallville Gazette"). Il che significa che a tornare saranno soltanto i membri della famiglia Kent interpretati da Tyler Hoechlin (Clark Kent/Superman), Elizabeth Tulloch (Lois Lane), Michael Bishop (Jonathan Kent) e Alex Garfin (Jordan Kent), ai quali si aggiungerà Michael Cudlitz, di cui si attende l'imminente debutto nei panni di Lex Luthor e che nella prossima stagione sarà promosso regolare.

Mentre Warner Bros. Television non ha voluto commentare la partenza in massa dalla serie, voci vicine alla produzione non escludono al momento che gli attori e le attrici possano tornare nella prossima stagione per qualche apparizione come guest star. Nel frattempo, il rinnovo di Superman & Lois potrebbe essere un'ottima notizia per l'Arrowverse, il media franchise del quale la serie non fa ufficialmente parte. Nelle scorse settimane, in occasione della conclusione di The Flash, l'ultima serie del franchise, lo showrunner Eric Wallace aveva detto: “Pranzerò con [lo showrunner di Superman & Lois] Todd [Helbing] nelle prossime due settimane. Gli dirò: 'Se ottieni una quarta stagione, devi intrufolarti un po' nell'Arrowverse. Ora sei tu a portare la torcia'".