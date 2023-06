Ecco come Cobra Kai si sta preparando alla sua stagione finale

News Serie TV

La serie tv sequel di Karate Kid tornerà in streaming su Netflix, con l'ultimo atto, prossimamente.

Sciopero degli sceneggiatori permettendo, nel giro di qualche mese Cobra Kai metterà e toglierà la cera un'ultima volta nella sua stagione finale, la sesta della serie di successo sequel della saga cinematografica di culto Karate Kid. Al TUDUM, il suo evento globale a San Paolo del Brasile, Netflix ha reso un po' più sopportabile l'attesa dei nuovi episodi mostrando un contributo video che ha permesso ai fan di sedersi al tavolo di lettura degli ultimi episodi insieme con il cast.

Cobra Kai chiude dopo sei stagioni

"Dopo cinque incredibili stagioni, la sesta stagione di Cobra Kai sarà l'ultimo atto. L'epica conclusione della saga lunga decenni arriverà presto su Netflix", aveva dichiarato la piattaforma in occasione del rinnovo all'inizio anno. Non possiamo sapere ancora come si concluderanno le vicende degli eterni rivali Daniel LaRusso (Ralph Macchio) e Johnny Lawrence (William Zabka), ma questa potrebbe non essere effettivamente la fine. Visto l'enorme successo di pubblico e critica della serie, sono sempre più insistenti le voci della possibile realizzazione di uno o più spin-off. "Far conoscere ancora al mondo l'universo di Karate Kid è stato per noi un grande onore. Ci ha permesso di interpretare il sensei, espandendo le trame originali e dando vita a una nuova generazione di 'sfavoriti'", hanno dichiarato in una precedente occasione gli ideatori Josh Heald, Jon Hurwitz e Hayden Schlossberg.

"Non abbiamo mai dato per scontata questa opportunità. Il nostro obiettivo con Cobra Kai, fin dal giorno 1, è sempre stato quello di concluderla alle nostre condizioni, lasciando la Valley nei tempi e nei modi che abbiamo sempre immaginato. Anche se questo potrebbe essere un momento agrodolce per il fandom, il Miyagiverse non è mai stato così forte... Speriamo di poter raccontare altre storie di Karate Kid con voi in futuro perché, come tutti sappiamo, Cobra Kai non muore mai".