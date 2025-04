Ecco chi potrebbe essere la Carrie di Mike Flanagan nella serie basata sul romanzo di Stephen King

News Serie TV

Finalmente fa passi avanti la serie dell'ideatore di Hill House Mike Flanagan tratta dall'opera di culto di Stephen King Carrie: c'è un'attrice vicina a ottenere il ruolo da protagonista.

Il re dell'horror televisivo per eccellenza, Mike Flanagan (ideatore di successi come Hill House e Midnight Mass), sta per tornare con un nuovo attesissimo progetto di cui si parla fin dallo scorso ottobre. E finalmente ci sono aggiornamenti. Secondo Variety, sarebbe stata scelta la protagonista della serie tv che lo sceneggiatore sta sviluppando basandosi sul celebre romanzo Carrie di Stephen King. Si tratterebbe di Summer H. Howell, giovane attrice che non è nuova nel genere horror avendo recitato nei film della saga di Chucky e, più di recente, nei film Spirit in the Blood e Time Cut, oltre che in diversi episodi della serie antologica horror Channel Zero.

Carrie: Cosa sappiamo sulla serie di Mike Flanagan

Flanagan, nel 2022, ha stretto un accordo pluriennale di collaborazione esclusiva con Amazon MGM Studios dopo quattro anni a Netflix e la serie basata su Carrie, in sviluppo dallo scorso ottobre, è perciò destinata a Prime Video. Al momento il progetto non ha ancora ricevuto un ordine ufficiale da parte del servizio di video in streaming ma, visti i nomi coinvolti e l'importanza del romanzo, probabilmente accadrà presto. Allo stesso modo, Prime Video non ha confermato le indiscrezioni circa il coinvolgimento di Summer H. Howell (nella foto qui in basso) nel ruolo di Carrie, ma Variety assicura che le trattative sarebbero a buon punto.

Prime Video descrive la sua nuova serie di Flanagan basata su Carrie di Stephen King come "una rivisitazione audace e attuale della storia della liceale disadattata Carrie White", la quale ha trascorso la sua vita in isolamento con la madre autoritaria. Dopo la morte improvvisa e prematura del padre, Carrie si ritrova a dover fare i conti con il paesaggio alieno del liceo pubblico, una scandalosa storia di bullismo che distrugge la sua comunità e l'emergere di misteriosi poteri telecinetici. Flanagan scriverà la sceneggiatura della serie e ne sarà lo showrunner e il produttore esecutivo, in quest'ultimo caso insieme con Trevor Macy, con il quale ha già collaborato in molti dei suoi progetti televisivi e cinematografici passati.

Il successo di Carrie

Carrie è stato il primo romanzo di King ed è stato pubblicato nel 1974. Il libro divenne un bestseller istantaneo e fu successivamente adattato per il cinema nel film del 1976 diretto da Brian De Palma con Sissy Spacek (nella foto principale in alto) nel ruolo principale. Il film, considerato uno dei migliori film horror di tutti i tempi, incassò oltre 30 milioni di dollari con un budget dichiarato inferiore ai 2 milioni. A questo sono seguiti nel 1999 Carrie 2: La furia, un film tv del 2002 scritto da Bryan Fuller (Hannibal) e con Angela Bettis nel ruolo della protagonista, e il remake Lo sguardo di Satana - Carrie, con Chloë Grace Moretz.