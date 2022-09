Ecco Bob Odenkirk nelle prime foto della nuova serie Straight Man

News Serie TV

Il dramedy di 8 episodi arriverà sulla stessa rete di Better Call Saul nel 2023.

La rete americana AMC, la stessa della recentemente conclusa Better Call Saul, ha diffuso le prime foto della prossima avventura televisiva del protagonista di quest'ultima Bob Odenkirk. Stiamo parlando di Straight Man, un dramedy creato da Aaron Zelman (Damages) e Paul Lieberstein (The Office) basandosi su un romanzo di Richard Russo.

Straight Man: La trama e i personaggi della nuova serie con Bob Odenkirk

Presentata come il racconto della crisi di mezz'età, Straight Man è ambientata in un campus universitario della Pennsylvania, più precisamente nella Cintura della Ruggine, e segue Odenkirk nei panni William Henry Devereaux Jr., l'anarchico direttore del dipartimento di inglese. Nel giro di poco tempo, Devereaux si fa rompere il naso da un collega arrabbiato, pensa che sua moglie lo stia tradendo con il rettore, si chiede se una procace collega stia cercando di sedurlo con noccioli di pesca e minaccia di giustiziare un'oca alla televisione locale. Tutto questo mentre fa i conti con un padre donnaiolo, la rinuncia a una promessa giovanile e il fallimento di alcune funzioni vitali del corpo.

"Adoro il tono", ha detto Odenkirk a Entertainment Weekly. "È più comica. Mi sento come in sintonia con il personaggio principale, che è un misantropo. È un uomo scontroso, ma vi piacerà". Attesa in tv per il 2023, Straight Man coinvolge anche la star di The Killing Mirielle Enos nel ruolo della moglie del protagonista e Olivia Scott Welch (Panic) della loro figlia adulta, oltre a Suzanne Cryer (Silicon Valley), Diedrich Bader (American Housewife), Sara Amini (Future Man) e Cedric Yarbrough (The Goldbergs).