Ecco a voi i Chippendales: Sesso, rivalità e un omicidio nel trailer ufficiale della miniserie

News Serie TV

La nuova serie, che segue Kumail Nanjiani nei panni del creatore dei celebri spettacoli di striptease maschili, arriverà in Italia in streaming su Disney+ il prossimo 11 gennaio.

Preparatevi a una storia folle che parla di imprenditoria, sogno americano, striptease e persino di un omicidio. Il servizio di video in streaming Disney+ ha diffuso il trailer ufficiale italiano e svelato la data di uscita (11 gennaio) di Welcome to Chippendales, la miniserie che racconta la storia di Somen "Steve" Banerjee (interpretato da Kumail Nanjiani, Obi-Wan Kenobi), l'imprenditore indiano-americano che nel 1979 ha fondato i Chippendales, gli spogliarellisti con papillon e colletti bianchi che sono poi diventati famosi in tutto il mondo con i loro spettacoli hot.





La trama di Ecco a voi i Chippendales

Scritta da Robert Siegel (già creatore di Pam & Tommy) con Rajiv Joseph e Mehar Sethi, Ecco a voi i Chippendales (precedentemente nota con il titolo provvisorio di Immigrant) racconterà la folle origine degli show di striptease maschili diventati un vero fenomeno culturale negli Stati Uniti. Tutto nacque da un'idea di Steve Banerjee, un immigrato indiano che nel 1979 decise di creare questi spettacoli per attirare l'attenzione su un bar, vicino al fallimento, a Los Angeles. Nel trailer lo vediamo fare il benzinaio ma sognare la "pura opulenza", tanto che arriva a rifiutare una promozione per inseguire un sogno più grande: creare uno strip clup per donne.

Un'idea che all'inizio sembra assurda ma che poi si rivela una vera fabbrica di soldi per Banerjee, soprattutto quando si affida al noto coreografo e produttore Nick De Noia (interpretato dalla star di The White Lotus Murray Bartlett). Le cose si fanno tese quando i due iniziano a litigare per la proprietà del marchio, una rivalità che porterà a esiti mortali.

Il resto del cast

Completano il cast stellare Juliette Lewis (Yellowjackets), Annaleigh Ashford (B Positive), Andrew Rannells (Girls5eva), Dan Stevens (Downton Abbey), Nicola Peltz (Bates Motel), Robin de Jesús (Law & Order: SVU) e Quentin Plair (Roswell, New Mexico).