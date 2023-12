E se Ghost Whisperer tornasse in tv con un revival? La risposta di Jennifer Love Hewitt

News Serie TV

L'attrice, ora tra i protagonisti di 9-1-1, rivela che le piacerebbe tornare a Grandview.

Chi ha passato ore gironzolando per Grandview in compagnia di Melinda Gordon sarà felice di sapere che Jennifer Love Hewitt, l'attrice che ha interpretato l'amato personaggio per cinque stagioni in Ghost Whisperer, sarebbe la prima a salire su un aereo e tornare nello Stato di New York se si presentasse l'opportunità di girare nuovi episodi per un revival della serie soprannaturale, come lei stessa ha ammesso al podcast di Michael Rosenbaum Inside of You.

Ghost Whisperer: Jennifer Love Hewitt favorevole a un revival

Ora in pianta stabile a Los Angeles per girare l'emergency drama di successo 9-1-1, quando le è stato chiesto se sarebbe interessata a un revival di Cinque in famiglia, la serie degli anni '90 che ha lanciato definitivamente la sua carriera di attrice, Jennifer Love Hewitt ha risposto: "No, farei Ghost Whisperer. Era uno dei miei lavori preferiti. Melinda Gordon è stata senza dubbio uno dei miei personaggi preferiti che abbia mai interpretato, se non il mio preferito. Mi piacerebbe farlo".

Negli Stati Uniti, Ghost Whisperer è andata in onda su CBS dal 2005 al 2009. Melinda era la proprietaria di un negozio di antiquariato con la capacità - non sempre ben accetta - di vedere e parlare con le anime delle persone defunte, rimaste per qualche ragione ancorate al mondo dei vivi. Il cast includeva anche David Conrad nel ruolo del marito di Melinda e Camryn Manheim della sua migliore amica. La serie è stata cancellata alla fine della quinta stagione, dopo che le medie d'ascolto erano passate in quell'anno da 10,62 a 7,78 milioni di spettatori (da 3.7 a 1.9 di rating nel target demografico 18-49), numeri che oggi sarebbero manna dal cielo mentre le piattaforme streaming continuano ad allontanare telespettatori dai canali tradizionali.