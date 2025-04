E.R. contro The Pitt, Noah Wyle sulla faida finita in tribunale: "Triste e deluso"

News Serie TV

Noah Wyle, ex star di E.R - Medici in prima linea ora protagonista del nuovo medical drama The Pitt, è tornato a parlare della causa intentata dalla vedova del creatore di E.R. Michael Crichton dicendosi molto amareggiato.

A trent'anni dal debutto del medical drama di successo E.R. – Medici in prima linea, quello che sarebbe potuto essere un momento di celebrazione per una delle serie più amate di sempre si è trasformato in un periodo amaro per Noah Wyle e per gli ex produttori di E.R. .L'attore, volto storico del dottor John Carter, si è detto recentemente "profondamente triste e deluso" per la causa legale intentata da Sherri Crichton, vedova del creatore Michael Crichton, contro di lui e contro i produttori del nuovo show The Pitt. Anche per questo motivo, ha spiegato l'attore in una nuova intervista a Variety, non ha maturato lo stato d'animo per festeggiare adeguatamente l'importante traguardo del trentennale della serie.

E.R. VS The Pitt: Una battaglia legale che oscura il trentennale di E.R.

L'azione legale, presentata nell'agosto scorso presso la Corte di Los Angeles, accusa Wyle, John Wells, R. Scott Gemmill e Warner Bros. Television di essersi ritirati da trattative per un reboot ufficiale di E.R., solo per creare The Pitt, che - secondo la querelante - sarebbe in tutto e per tutto una versione camuffata del celebre medical drama degli anni ’90. "The Pitt è E.R., non è simile, non è una variante: è E.R.", si legge nel documento. Le accuse formali includono violazione del contratto, violazione del patto implicito di buona fede e correttezza e interferenza intenzionale con rapporti contrattuali. La difesa, da parte sua, ha rigettato ogni accusa. “The Pitt è uno show nuovo e originale”, ha dichiarato fermamente Warner Bros. TV aggiungendo: "Qualsiasi affermazione contraria è falsa, e ci difenderemo con forza da queste accuse infondate".

The Pitt: Noah Wyle torna in pronto soccorso nel trailer ufficiale del nuovo medical drama Leggi anche

Lo scorso febbraio, la giudice Wendy Chang ha stabilito che le prove presentate dalla parte querelante sono sufficienti per far proseguire il processo, che ora entrerà quindi in una nuova fase. Una data per la prima udienza non è ancora stata fissata, ma The Pitt intanto ha debuttato negli Stati Uniti sul servizio di video in streaming Max.

La delusione di Noah Wyle: "Non doveva finire così"

Con Variety Wyle ha condiviso il suo stato d’animo dicendo: "L’unica cosa su cui posso parlare liberamente è come mi sento a livello personale: sono profondamente amareggiato. Questo mette un’ombra sul lascito di E.R., e non dovrebbe. Questo doveva essere un progetto condiviso, non era necessario che diventasse una faida". In The Pitt Wyle interpreta il Dr. Michael Robinavitch (soprannominato “Dr. Robby”), un medico di pronto soccorso a Pittsburgh ben diverso da John Carter. Lo show, che ha già ottenuto il rinnovo per una seconda stagione, vuole esplorare in modo realistico le sfide del sistema sanitario americano attuale. L'attore ha infine ricordato che, prima della creazione di The Pitt, lui e alcuni ex sceneggiatori di E.R. avevano lavorato a un concept per un seguito diretto della serie originale, ma le trattative con la Crichton Estate si sono rapidamente arenate. Da lì, il gruppo ha deciso di virare su un progetto completamente nuovo. Tuttavia, per Wyle, la ferita resta aperta. "Non ho mai sentito così poco lo spirito celebrativo verso E.R. come quest’anno", ha concluso amaramente.