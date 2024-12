The Pitt: Noah Wyle torna in pronto soccorso nel trailer ufficiale del nuovo medical drama

News Serie TV

La nuova serie riunisce l'ex John Carter di E.R. - Medici in prima linea con i produttori di quest'ultima, John Wells e R. Scott Gemmill: debutto a gennaio negli Stati Uniti.

C'è un nuovo ospedale pronto ad attirare le attenzioni dei fan dei medical drama, soprattutto dei nostalgici di E.R. - Medici in prima linea. Si chiama Pittsburgh Trauma Medical Hospital, per tutti semplicemente The Pitt, e a guidare il suo pronto soccorso c'è un volto che abbiamo già potuto apprezzare a lungo con il camice: Noah Wyle, proprio l'amato dottor John Carter di E.R.. The Pitt debutterà il 9 gennaio, in streaming su Max, negli Stati Uniti (in Italia per il momento non ha ancora una collocazione). Guardate qui sotto il trailer ufficiale e scoprite tutto quello che c'è da sapere sulla trama e sul cast.

The Pitt: La trama e tutto quello che c'è da sapere sulla serie con Noah Wyle

The Pitt è descritto come un medical drama che si propone di rappresentare in modo realistico le sfide che devono affrontare gli operatori sanitari nell'America di oggi. Il tutto visto attraverso la lente degli eroi in prima linea che lavorano in un moderno ospedale di Pittsburgh. Wyle interpreta il dottor Michael Robinavitch (detto dottor Robby) che coordina l'equipe del pronto soccorso.Il primo trailer di The Pitt svela che la prima stagione, lunga ben 15 episodi, si svolge in tempo reale (in stile 24) e che tutti gli episodi formano un unico turno ospedaliero di 15 ore.

All'inizio del trailer vediamo un medico in piedi sul tetto che guarda in basso e il dottor Robby che si avvicina e gli dice che se salta durante il suo turno è semplicemente maleducato. La situazione si fa caotica quando in pronto soccorso di primo mattino è già il caos. "Siamo fottuti. 52 in sala d'attesa e non sono nemmeno le 7 del mattino", dice un operatore. Capiamo, poi, che il dottor Robby è stato segnato da un trauma: la morte di un collega a causa del COVID, avvenuta 5 anni fa. "Stai bene?" gli chiede il dottor Collins (Tracy Ifeachor) a un certo punto del trailer. "Perché non dovrei?" risponde il personaggio di Wyle. "Cinque anni fa, oggi. Non puoi bloccare i tuoi sentimenti per sempre", gli dice. "Oh, rimarresti sorpreso", ribatte lui.

Il cast

Il trailer presenta anche un gruppo di studenti di medicina, che iniziano il loro primo giorno al pronto soccorso e cominciano a capire quanto frenetico ed emotivo possa essere il Pitt. Quando un paziente entra in codice rosso, il dottor Langdon (Patrick Ball) chiede al dottor Whitaker (Gerran Howell) se è pronto a dichiarare un decesso e lui rifiuta. Il resto del cast include Supriya Ganesh (Dr. Mohan), Fiona Dourif (Dr. McKay), Taylor Dearden (Dr. King), Isa Briones (Dr. Santos), Shabana Azeez (Javadi) e Katherine LaNasa (Dana Evans).

Le polemiche: È un reboot di E.R.?

La serie coinvolge anche gli ex produttori esecutivi di E.R. R. Scott Gemmill (anche showrunner) e John Wells e anche per questo, nei mesi scorsi, è stata al centro di una polemica sollevata da Sherri Crichton, vedova del creatore di E.R. - Medici in prima linea Michael Crichton. La donna ha fatto causa ai produttori e a Warner Bros. sostenendo che The Pitt non sarebbe nient'altro che il reboot non riuscito di E.R., dopo il fallimento delle trattative che avrebbero dovuto portare alla realizzazione dello stesso. I querelati, tuttavia, si sono difesi sostenendo che questa sia una serie completamente diversa, con nuovi personaggi e nuove ambientazioni. Ma la questione è tutt'altro che chiusa e siamo sicuri che il titolo solleverà un polverone, soprattutto dopo l'uscita.