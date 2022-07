È morto Tony Sirico, il mitico Paulie Gualtieri de I Soprano

News Serie TV

L'attore avrebbe compiuto 80 anni tra pochi giorni.

La grande famiglia de I Soprano perde uno dei suoi membri più amati. Di nuovo. Tony Sirico, attore reso celebre dal ruolo del mafioso Paulie Gualtieri nel crime drama di culto di HBO, è morto ieri all'età di 79 anni. Ne avrebbe compiuti 80 il 29 luglio. A darne notizia, senza precisare le cause della morte, è stato il suo storico manager, Bob McGowan, ricordandolo come "un cliente davvero leale e straordinario" che "aiutava sempre chi ne aveva bisogno. Era un membro dei Wounded Warrior", un'organizzazione di beneficienza e di servizio ai veterani.

Tony Sirico: La realizzazione ben oltre i Soprano

Nato a New York City da una famiglia italiana, Gennaro Anthony Sirico Jr. ha fatto i propri conti con la legge nella vita reale prima di affermarsi come attore, dopo che la visita in prigione di una compagnia di recitazione piena di ex detenuti lo ha ispirato a prendere quella strada. Oltre al ruolo del violento e facilmente irascibile Paulie Gualtieri, che ha definito la sua carriera, ha vestito più volte i panni del gangster in film come Quei bravi ragazzi e Pallottole su Broadway. Woody Allen, regista di quest'ultimo, lo ha voluto anche in Café Society e La dea dell'amore, tra gli altri. Dopo I Soprano, Sirico è tornato in tv con piccoli ruoli in Chuck, Medium e Lilyhammer, e come doppiatore in American Dad! e I Griffin. Grazie al ruolo di Paulie, che ha interpretato sin dal primo episodio e per tutte le sei stagioni, e grazie al suo lavoro per portarlo sullo schermo, è stato premiato con due Screen Actors Guild insieme al resto del cast.

Il ricordo di Michael Imperioli

La morte di Tony Sirico segue quella delle altre star de I Soprano James Gandolfini (Tony Soprano), Nancy Marchand (Livia Soprano), Frank Vincent (Phil Leotardo), Denise Borino-Quinn (Ginny Sacrimoni), John 'Cha Cha' Ciarcia (Albie Cianflone) e Tom Aldredge (Hugh DeAngelis), solo per ricordarne alcuni. L'ex co-star Michael Imperioli (Christopher Moltisanti) lo ha ricordato con questo messaggio su Instagram: "Mi addolora dire che il mio caro amico, collega e complice, il grande Tony Sirico, è morto oggi. Tony era come nessun altro: forte, leale e col cuore più grande di chiunque abbia mai conosciuto. Sono stato al suo fianco a lungo, nel bene e nel male. Soprattutto nel bene. E ci siamo fatti un sacco di risate".

"Avevamo trovato un ritmo nei panni di Christopher e Paulie e sono orgoglioso di dire che molte delle cose buone e più divertenti che abbia fatto nel mio lavoro sono state con il mio caro amico Tony", ha continuato Imperioli. "Mi mancherà per sempre. È insostituibile. Mando il mio affetto alla sua famiglia, ai suoi amici e ai suoi tanti fan. Era amato e non sarà mai dimenticato. Oggi il cuore è a pezzi".