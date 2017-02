È morto Neil Fingleton, gigante de Il Trono di Spade

L'attore de Il Trono di Spade Neil Fingleton, interprete del gigante Mag the Mighty nel memorabile episodio della quarta stagione Il coraggio di pochi, è morto improvvisamente lo scorso sabato a causa di un'insufficienza cardiaca. Aveva solo 36 anni.

Alto 2,33 metri, grandezza che lo aveva indirizzato inizialmente al mondo dello spot come giocatore di pallacanestro e per la quale era stato insignito del Guinness dei primati come uomo di origine britannica più alto nel mondo, in virtù di questo Fingleton si era avvicinato alla recitazione nel 2011 con un ruolo nel film X-Men: L'inizio. In tv era apparso anche in Doctor Who, mentre la sua ultima volta sul grande schermo risale al 2015 in Jupiter: Il destino dell'universo.

La morte di Fingleton segue di soli due mesi quella di un altro attore de Il Trono di Spade, anch'egli britannico: il 93enne Peter Vaughan, interprete di Maestro Aemon.