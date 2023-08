È morto Mark Margolis: Addio all'Hector Salamanca di Breaking Bad e Better Call Saul

News Serie TV

L'attore ci ha lasciati all'età di 83 anni: la sua ultima apparizione in tv era stata al fianco del collega Bryan Cranston nella serie Your Honor.

Diciamo addio all'interprete di uno degli antagonisti più iconici delle serie tv. È morto all'età di 83 anni e dopo una breve malattia Mark Margolis, attore noto soprattutto per aver interpretato il personaggio di Hector "Tio" Salamanca sia in Breaking Bad che nello spin-off Better Call Saul. La notizia della morte, avvenuta ieri 3 agosto al Mount Sinai Hospital di New York, è stata condivisa dal figlio Morgan Margolis, attore e amministratore delegato di Knitting Factori Entertainment.

Non solo Breaking Bad: La lunga carriera di Mark Margolis

Nativo di Philadelphia, Margolis aveva debuttato sul piccolo schermo nella longeva soap opera Sentieri. Ha poi ricoperto diversi ruoli in decine di serie tv: oltre che in Breaking Bad e Better Call Saul, ha recitato in Un giustiziere a New York, Santa Barbara, Law & Order, Oz, Ed, Californication, Blue Bloods, The Good Wife, American Horror Story e The Affair. Nel 2012, proprio grazie al ruolo di Hector "Tio" Salamanca, aveva ricevuto una nomination all'Emmy. Ricordato anche per essere stato l'iconico scagnozzo Alberto "The Shadow" in Scarface, Margolis era apparso anche in film come Ace Ventura – L'acchiappanimali, Gioco a due, Requiem for a dream di Darren Aronofsky e Il cigno nero. L'ultimo suo lavoro, di nuovo accanto a Bryan Cranston, è stato nella serie Your Honor dove ha interpretato il personaggio ricorrente di Carmine Conti.

"Era unico nel suo genere", ha scritto in una nota il suo manager di lunga data, Robert Kolker. "Non vedremo più persone come lui. Era un cliente prezioso e un amico per la vita. Sono stato fortunato a conoscerlo", ha aggiunto.