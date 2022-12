È morto Brad William Henke, è stato la guardia Desi Piscatella in Orange is the New Black

News Serie TV

Anche un ex giocatore di football della NFL, l'attore aveva 56 anni.

Brad William Henke, ex giocatore di football americano riciclatosi attore e diventato famoso per aver interpretato l'ufficiale penitenziario Desi Piscatella nella serie Orange is the New Black, è morto all'età di 56 anni. La famiglia ha dichiarato a Deadline che l'attore si sarebbe spento nel sonno nella notte dello scorso 29 novembre, ma la causa ufficiale del decesso non è stata ancora rivelata.

La carriera di Brad William Henke, dal football a Hollywood

Nato il 10 aprile 1966 a Columbus, nel Nebraska, Henke ha iniziato a giocare a football nella squadra dell'Università dell'Arizona, dove era anche capitano. Trasferitosi ai New York Giants nel 1989, ha continuato a giocare come difensore dei Denver Broncos giocando anche al Super Bowl XXIV contro I San Francisco 49ers. Dopo una serie di infortuni, Henke si è ritirato nel 1994. Trasferitosi a Los Angeles, ha risposto a un annuncio di un casting per uno spot pubblicitario rivolto a potenziali attori particolarmente alti e prestanti.

A partire dal 1996, Henke ha collezionato una serie di piccoli ruoli apparendo in Space Jam, The Fan e in alcuni episodi di Chicago Hope, Nash Bridges, Arli$$ e ER, solo per citare alcuni titoli. Nel 2006 ha interpretato il fratello di Maggie Gyllenhaal in ben due film, World Trade Center e Sherrybaby. Nel corso della sua carriera, Henke ha è apparso in quasi cento produzioni diverse, anche se il ruolo più importante che lo ha reso popolare in tutto il mondo è stato quello di Desi Piscatella, l'ufficiale penitenziario apertamente gay e dai modi particolarmente bruschi del penitenziario federale di Litchfield, che ha interpretato nelle stagioni quattro e cinque di Orange is the New Black. Proprio insieme al resto del cast di Orange is the New Black ha ricevuto uno Screen Actors Guild Award nel 2017. Più recentemente, è apparso nei film Run & Gun e Block Party, oltre che in un episodio di Law & Order: Unità vittime speciali e nella miniserie The Stand.

Il ricordo del suo manager

Henke lascia la moglie Sonja, il figliastro Aaden, la figliastra Leasa e la nipote Amirah. "Brad era un uomo incredibilmente gentile e dispensatore di energia gioiosa", ha dichiarato il manager di Henke, Matt DelPiano, in una nota . “Un attore di grande talento, amava far parte di questa comunità... e noi lo ricambiavamo. I nostri pensieri sono con sua moglie e la sua famiglia".