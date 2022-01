È morto Bob Saget: L'attore de Gli amici di papà aveva 65 anni

News Serie TV

Il comico, famoso per il ruolo di Danny Tanner nella sitcom anni '90, è stato trovato senza vita in una stanza d'albergo di Orlando.

A pochi giorni dall'inizio del 2022, Hollywood piange un'altra amatissima star della tv. L'attore Bob Saget, famoso soprattutto per il ruolo del precisino papà Danny Tanner nella sitcom Gli amici di papà andata in onda tra fine anni '80 e inizi anni '90, è deceduto all'età di 65 anni. Il suo corpo è stato trovato senza vita nella giornata di domenica 9 gennaio in una camera dell'hotel Ritz-Carlton di Orlando, in Florida. Stando alle prime informazioni, la polizia non avrebbe trovato segni di violenza né droghe sul luogo del decesso, ma le cause della morte rimangono ancora da chiarire.

Bob Saget, il papà gentile della tv

Bob Saget, attore, presentatore e stand-up comedian, è rimasto nel cuore di molti spettatori per aver interpretato l'adorabile patriarca Danny Tanner ne Gli amici di papà (in originale Full House), la sitcom di ABC andata in onda negli Stati Uniti dal 1987 al 1995. Un ruolo che l'attore aveva ripreso nel 2016 nel revival sequel Le amiche di mamma, su Netflix per cinque stagioni fino al 2020. Verrà ricordato anche per aver prestato la voce, come narratore, al Ted Mosby del futuro in How I Met Your Mother, dal 2005 al 2014. Nella sua carriera ha alternato la tv con il palcoscenico: presentatore della trasmissione America's Funniest Home Videos per ben 8 anni, è stato anche protagonista di moltissimi spettacoli comici dal vivo. Pronto sempre a nuove sfide, ha partecipato anche alla versione americana de Il cantante mascherato con la maschera di Squiggly Monster e nel 2020 ha lanciato un podcast intitolato Bob Saget's Here For You. Attualmente si trovava in tour con uno spettacolo di stand-up comedy e proprio lo scorso sabato 8 gennaio si era esibito a Jacksonville, in Florida.

L'attore lascia la moglie Kelly Rizzo e tre figlie, Aubrey, Jennifer e Lara. La famiglia, in una dichiarazione a Us Weekly, ha fatto sapere: "Era tutto per noi. Vogliamo che sappiate quanto amava i suoi fan, esibirsi dal vivo e riunire persone di diversi ceti sociali grazie alle risate". La Warner Bros. Television, casa di produzione de Gli amici di papà, ha scritto in una nota: "Piangiamo la tragica perdita del nostro caro amico Bob Saget. Bob è stato una figura paterna per molti in tutto il mondo nel ruolo di Danny Tanner ne Gli amici di papà. I nostri pensieri vanno alla sua famiglia, ai suoi amici, ai suoi colleghi e ai suoi fan".

Il ricordo dei colleghi di Gli amici di papà

Sul web nelle ultime ore sono centinaia i messaggi di cordoglio per la morte di Bob Saget da parte dei fan e di chi negli anni ha lavorato con lui. In molti ricordano Saget per la sua gentilezza e la sua simpatia. John Stamos, che l'ha affiancato ne Gli amici di papà nel ruolo del migliore amico e cognato Jesse Katsopolis, su Twitter ha scritto: "Sono devastato. Distrutto. Sono in completo, totale shock. Non avrò maoi un altro amico come lui. Ti amo così tanto Bobby". Anche altri due attori de Gli amici di papà, Dave Coulier e Candace Cameron Bure, hanno ricordato il collega con dei tweet. "Ho il cuore spezzato, Ti voglio bene, Bob, Tuo fratello per sempre, Dave", ha scritto il primo. "Non so cosa dire, non ho parole. Bob era uno dei migliori esseri umani che avessi mai conosciuto in vita mia. Gli ho voluto così tanto bene", ha scritto Candace Cameron Bure, che nella sitcom interpretava la figlia maggiore di Danny, D.J..

Foto: Richard Shotwell/Invision/AP