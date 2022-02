È morto a 31 anni l'attore di The Walking Dead Moses J. Moseley

News Serie TV

L'attore era apparso in diversi episodi come uno degli zombie itineranti di Michonne.

Moses J. Moseley, attore conosciuto per aver interpretato uno degli zombie itineranti di Michonne nella popolare serie di AMC The Walking Dead, è morto lo scorso 26 gennaio all'età di 31 anni. Stando alle prime informazioni raccolte da TMZ, il corpo senza vita di Moseley è stato rinvenuto a Stockbridge, una cittadina poco distante da Atlanta, nella Georgia. Le causa della morte non erano immediatamente chiare e la polizia sta indagando sulle circostanze.

"Moses era una persona straordinaria con un talento straordinario", ha dichiarato la sua manager Tabatha Minchew in una nota pubblicata da Entertainment Weekly. "Se n'è andato decisamente troppo presto. Era amato da tutti coloro che lo hanno incontrato, non l'avevo mai visto in altro modo se non felice. Tutti non riescono a capire come sia potuto succedere. Ci mancherà profondamente".

Moseley era apparso in sei episodi di The Walking Dead tra il 2012 e il 2015 come la versione zombie di Mike, il fidanzato del personaggio interpretato da Danai Gurira, che per un certo periodo aveva continuato a tenere al suo fianco come una sorta di animale da compagnia senza braccia e mascella, in realtà un sistema di mimetizzazione. L'attore era apparso brevemente anche in Regina del Sud e Watchmen, e aveva interpretato un cittadino del Distretto 11 nel film Hunger Games: La ragazza di fuoco. Il team di TWD lo ha ricordato con il seguente tweet.