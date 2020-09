È morta Diana Rigg, la Olenna Tyrell de Il Trono di Spade

News Serie TV

Era conosciuta anche per i suoi trascorsi in Agente speciale e 007. Aveva 82 anni.

L'attrice britannica Diana Rigg, famosa per i suoi ruoli nelle serie di successo Il Trono di Spade e Agente speciale, è morta oggi a Londra all'età di 82 anni. Lo ha rivelato il suo agente attraverso un comunicato diffuso dalla rete britannica BBC, nel quale si legge che l'attrice "è morta serenamente questa mattina presto. Si trovava a casa con la sua famiglia, la quale chiede di rispettare la loro privacy in questo momento difficile".

Addio a Diana Rigg: Le cause della morte e i suoi ruoli più famosi

Premiata con l'Emmy (per la miniserie Rebecca), il Tony e due volte con il BAFTA, una delle quali per Agente speciale, Rigg stava lottando con un tumore che le era stato diagnosticato lo scorso marzo. Insignita nel 1994 anche del titolo Dame Commander of the Order of the British Empire dalla regina Elisabetta II per i suoi innumerevoli contributi teatrali e cinematografici, negli ultimi anni l'attrice si era fatta apprezzare soprattutto nei panni della fiera e astuta Lady Olenna Tyrell, la Regina di Spine, nel drama fantasy di HBO Game of Thrones, ruolo per il quale era stata nominata altre quattro volte all'Emmy. La popolarità era arrivata però già nel lontano 1965, quando fu scelta per il ruolo di Emma Peel, un'amalgama di femminilità e vigore, nel succitato drama spionistico britannico, sua prima volta davanti alla macchina da presa da protagonista.

Come non ricordare poi, tra i suoi numerosi ruoli cinematografici, quello della Bong girl Tracy Bond interpretato nel film del 1969 Agente 007: Al servizio segreto di Sua Maestà, di fatto la ragione per cui lasciò Agente speciale. Ha recitato inoltre in Sogno di una notte di mezza estate, Anche i dottori ce l'hanno, Oscar insanguinato e Delitto sotto il sole. Rigg era stata poi la prima attrice a recitare nuda sul palco nella produzione del 1970 Abelard and Heloise. Nella sua vita è stata sposata due volte: prima con Menachen Gueffen e successivamente con Archibald Hugh Stirling, nipote del colonnello Sir David Stirling, fondatore dello Special Air Service, da entrambi i quali aveva divorziato. Lascia una figlia, l'attrice Rachael Stirling.