È Kaos sull'Olimpo e sulla Terra nel trailer ufficiale italiano della serie Netflix che reinterpreta la mitologia greca

La serie, con Jeff Goldblum nei panni del re degli dèi, debutta in streaming il prossimo 29 agosto.

Gli dei dell'Olimpo sono solo una grande famiglia disfunzionale che non si cura degli umani in Kaos, la nuova serie che rivisita la classica mitologia greca in modo comico e cupo attualizzandola nel presente. Ma le cose stanno per cambiare, principalmente per mano di Riddy e Orfeo, e lo capiamo fin dal trailer ufficiale italiano appena diffuso da Netflix (guardatelo qui sotto) che, tra le altre cose, mostra un'anteprima dei personaggi di Cassandra (Billie Piper), Medusa (Debi Mazar) e Lachy (Suzy Eddie Izzard). La serie, con l'istrionico Jeff Goldblum nei panni di un implacabile e vendicativo Zeus, debutterà in streaming il 29 agosto.



Kaos: La trama e i personaggi della serie che mette in scena un'epica battaglia tra uomini e dèi

Creata dalla sceneggiatrice di The End of the F***ing World Charlie Covell, Kaos ci racconta cosa succede dopo che Zeus (Goldblum), da tempo considerato il re degli dèi, un giorno si sveglia con una ruga sulla fronte. Diventa nevrotico e imbocca una strada pericolosa lastricata di paranoie, convincendosi che sia l'inizio della sua caduta, della quale ora vede le avvisaglie ovunque.

Il fratello un tempo affidabile di Zeus, Ade (David Thewlis, Fargo), re degli inferi, comincia a perdere il controllo del suo oscuro dominio. I morti da ridistribuire fanno calca e cresce il malcontento. Era (Janet McTeer, Ozark), la regina degli dèi, esercita il dominio sulla Terra - e su Zeus - nel suo modo unico. Ma il suo potere e la sua libertà sono minacciati dalla paranoia crescente di Zeus, spingendola a passare all'azione, mentre il figlio ribelle di Zeus, Dioniso (Nabhaan Rizwan, Station Eleven), ha perso tutti i freni ed è in rotta di collisione con il padre. Sulla Terra la gente brama il cambiamento, ma Poseidone (Cliff Curtis, Fear the Walking Dead), che regna sui mari, le tempeste e i terremoti (oltre che sui cavalli), è più interessato alle dimensioni del suo mega-yacht e a dove si terrà la prossima festa. Il bene dei comuni mortali gli interessa poco.

Sfortunatamente per gli dèi, alcuni di questi mortali stanno cominciando a rendersene conto. Riddy (Aurora Perrineau, Westworld), Orfeo (Killian Scott, Secret Invasion), Ceneo (Misia Butler, L'Accademia del bene e del male) e Arianna (Leila Farzad, I Hate Suzie) provengono da diversi percorsi di vita , ma sono tutti cosmicamente legati nella battaglia contro Zeus. Pur avendo ruoli molto diversi tra di loro, ciascuno potrebbe provocare la caduta degli dèi. Chi vincerà questa epica battaglia?