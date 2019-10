Dylan Dog: James Wan al lavoro sulla serie tv

News Serie TV

Basata sul celebre fumetto di Sergio Bonelli Editore, la serie si comporrà di 10 episodi.

Sarà l'affermato James Wan ad affiancare Sergio Bonelli Editore nello sviluppo di una serie tv basata sul popolare fumetto horror Dylan Dog. Il regista di Saw: L'enigmista e L'evocazione, più di recente dietro la macchina da presa per Aquaman, darà il suo contributo come produttore esecutivo, insieme al collega della Atomic Monster Michael Clear, Vincenzo Sarno (Bonelli) e Giovanni Cova (QMI).

Dylan Dog si presenta come una serie live-action di 10 episodi incentrata sul celebre personaggio creato più di trent'anni fa da Tiziano Sclavi, alle prese ovviamente con mostri, fantasmi, vampiri, lupi mannari e zombi. "James Wan e Atomic Monster sono maestri del genere horror e hanno una profonda sensibilità circa il modo migliore di adattare i fumetti allo schermo", ha dichiarato Davide Bonelli in comunicato. "Siamo entusiasti del fatto che una squadra come questa sia al lavoro su uno dei nostri personaggi più importanti".

Wan ha aggiunto: "Dylan Dog è uno dei miei fumetti preferiti di sempre. Sono stato iniziato per la prima volta alle storie dell'Indagatore dell'Incubo al liceo, dai miei amici europei. Anche se in quel momento non ho capito il testo a causa della lingua, ho facilmente ricostruito la storia attraverso i bellissimi disegni e i riferimenti al genere horror. Sono emozionato all'idea di collaborare con Sergio Bonelli Editore per portare tutto questo sullo schermo".