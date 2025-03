Dying for Sex: Il commovente e divertente trailer ufficiale della nuova miniserie con Michelle Williams

News Serie TV

Basata su un podcast di successo, Dying for Sex con l'ex star di Dawson's Creek Michelle Williams debutterà in streaming su Disney+ il prossimo 4 aprile.

Cosa fareste se aveste poche possibilità di sopravvivere e vi restasse poco tempo? Molly, la protagonista di Dying for Sex interpretata dall'ex star di Dawson's Creek Michelle Williams, decide di provare a realizzare i suoi desideri partendo da quelli sessuali. La nuova miniserie debutterà venerdì 4 aprile in esclusiva su Disney+ in Italia con tutti e otto gli episodi disponibili in contemporanea con gli Stati Uniti. Guardate qui sotto il trailer ufficiale.

La trama e il cast di Dying for Sex

Ispirata alla storia di Molly Kochan, raccontata in precedenza nell'omonimo podcast di Wondery, Dying for Sex è la storia di Molly (Williams), una donna a cui è stato diagnosticato un cancro al seno al quarto stadio. Decide così di lasciare il marito (Jay Duplass) con cui stava da 15 anni e inizia a esplorare la complessità dei suoi desideri sessuali. Riceve il coraggio e il sostegno per intraprendere questa avventura dalla sua migliore amica, Nikki Boyer (Jenny Slate), che resta al suo fianco fino alla fine. Molly ha molto da realizzare nel poco tempo che le resta. Non c'è spazio per moralismi o giudizi: a lei non importa cosa la gente pensi della sua proverbiale lista dei desideri (una frase che provoca sempre un'occhiata di disappunto). Trova così il coraggio di imbarcarsi in questa avventura grazie alla sua amica inseparabile Nikki, una donna devota e affettuosa.

Nel trailer, che commuove e diverte allo stesso tempo, vediamo Molly realizzare di non voler sprecare il poco tempo che le resta. Scarica così una app di appuntamenti, inizia a flirtare con gli uomini per strada e cerca di mantenere alto l'umore anche quando i sintomi della malattia la portano ancora in un letto d'ospedale. Il cast comprende anche Rob Delaney, Kelvin Yu, David Rasche, Esco Jouléy e Sissy Spacek, quest'ultima nel ruolo della madre di Molly.

Il team di produzione

Dying for Sex di FX è scritta e co-creata da Liz Meriwether (The Dropout, New Girl) e Kim Rosenstock (Only Murders in the Building), due apprezzate sceneggiatrici che sono anche produttrici esecutive con Katherine Pope, Kathy Ciric, Hernan Lopez di Wondery, Jen Sargent, Marshall Lewy e Aaron Hart, Michelle Williams, Nikki Boyer, Shannon Murphy e Leslye Headland.