Dungeons & Dragons: Paramount+ ordina ufficialmente la serie tv live-action

Il progetto tv è nelle mani del regista di Red Notice Rawson Marshall Thurber.

Era solo questione di tempo e quel momento, alla fine, è arrivato. Il servizio di video in streaming Paramount+ ha ordinato ufficialmente una serie tv live-action basata sul fortunato gioco di ruolo fantasy o Dungeons & Dragons. Non ci meraviglia che Paramount, Hasbro e eOne, che detengono i diritti del franchise, vogliano espanderne l'universo dopo il film Dungeons & Dragons - L'onore dei ladri (in arrivo al cinema il 30 marzo).

Dungeons & Dragons: I primi dettagli sulla serie tv

Noto ai fan semplicemente anche come D&D, il gioco di ruolo nato nel 1973 è famoso per le sue guerre, cacce al tesoro, campagne e molto altro combinando il tutto con un'ambientazione che ospita umani, elfi, orchi e centinaia di altre creature fantastiche. Il gioco, supervisionato da un personaggio noto come Dungeon Master, utilizza dadi e storie immaginarie per creare sempre nuovi universi. Negli ultimi anni ha guadagnato popolarità anche grazie a serie come The Big Bang Theory, Community e Stranger Things che, inserendolo nelle loro trame, l'hanno reso più accessibile al grande pubblico.

Non sappiamo molto sulla nuova serie tv appena ordinata da Paramount+. Ma sappiamo che avrà otto episodi e che il regista di Red Notice Rawson Marshall Thurber ha scritto la sceneggiatura dell'episodio pilota ed è pronto a dirigere il primo episodio.

Gli altri progetti legati al mondo di D&D

Non è la prima volta che Dungeons & Dragons arriva sul piccolo schermo. Una serie animata basata sul franchise è andata in onda dal 1983 al 1985 su CBS, per un totale di 27 episodi. Esiste anche un film live-action del 2000 poco fortunato, Dungeons & Dragons - Che il gioco abbia inizio, diretto da Curtis Solomon che ebbe anche due sequel poco conosciuti, uno televisivo e un altro destinato direttamente al mercato home video. I vertici Paramount sperano, ovviamente, che Dungeons & Dragons - L'onore dei ladri con Chris Pine e Regé-Jean Page abbia più fortuna. Quel che è certo è che siamo solo all'inizio. Nelle intenzioni di Paramount, Hasbro e eOne, infatti, ci sarebbe l'espansione dell'universo di Dungeons & Dragons attraverso l'ordine di più serie, film e prodotti unscripted (come reality, giochi e talent).