Dr. Death: Una clip in esclusiva della miniserie con Joshua Jackson in arrivo su STARZPLAY

News Serie TV

La serie, che si basa sull'inquietante storia vera del dottor Christopher Duntsch, debutterà in streaming il 12 settembre.

Joshua Jackson sfodera il suo miglior sorriso nei panni del dottor Christopher Duntsch, ma non conviene fidarsi di lui. Dr. Death, la miniserie basata sull'assurda storia vera di un neurochirurgo rivelatosi un pericoloso assassino e che vede l'ex star di The Affair e Dawson's Creek come protagonista, debutterà in streaming su STARZPLAY (disponibile su Rakuten TV, Apple TV e come canale di Prime Video e Infinity+) dal 12 settembre. Nell'attesa, noi di ComingSoon.it Serie TV siamo in grado di mostrarvi una clip in anteprima esclusiva in cui il dottor Duntsch si intrattiene con una paziente e la rassicura dopo il fallimento di un intervento precedente.





La trama e il cast di Dr. Death

Basato sul popolare podcast statunitense della rete Wondery, Dr. Death racconta in 8 episodi l'incredibile storia vera del dottor Christopher Duntsch (Jackson), un neurochirurgo giovane e così preparato da essere considerato una stella nascente nella comunità medica di Dallas. Il carismatico dottor Duntsch stava avviando un fiorente studio di neurochirurgia quando tutto cambiò improvvisamente: i pazienti che entravano nella sua sala operatoria per interventi alla colonna vertebrale - interventi complessi ma di routine - rimanevano permanentemente mutilati, o morivano. Mentre il numero delle vittime cresceva due colleghi medici, il neurochirurgo Robert Henderson (Alec Baldwin, 30 Rock) e il chirurgo vascolare Randall Kirby (Christian Slater, Mr. Robot), insieme al procuratore di Dallas Michelle Shugart (AnnaSophia Robb, Little Fires Everywhere) decidono di fermarlo.

Completano il cast, tra gli altri, Grace Gummer (Mr. Robot), Carrie Preston (Claws), Fredric Lehne (Lost), Kelsey Grammer (Frasier) e Dominic Burgess (Aiutami Hope!). Patrick Macmanus (ex produttore esecutivo di Happy! e attualmente co-showrunner del crime drama in produzione a Hulu The Girl from Plainville) è produttore esecutivo e showrunner. La serie vanta un team di registe tutto al femminile con Maggie Kiley (Dirty John, Le terrificanti avventure di Sabrina), anche produttrice esecutiva dei primi due episodi, Jennifer Morrison (Euphoria) e So Yong Kim (Tales from the Loop, Room 104).

Quando il protagonista è un mostro: La parola allo showrunner Patrick Macmanus e al protagonista Joshua Jackson

Dr. Death esplora la mente contorta del dottor Duntsch e, nel frattempo, mette in luce il fallimento di un sistema che dovrebbe proteggere i più indifesi ma che spesso fa prevalere i più forti. Parlando con Collider, lo showrunner della serie Patrick Macmanus ha spiegato come si è avvicinato a una figura così mostruosa come il personaggio interpretato da Joshua Jackson. "Credo che sia nato come sociopatico e narcisista. E che il sistema gli abbia incredibilmente facilitato la strada, l'abbia in qualche modo incoraggiato. Tuttavia non credo che saremo mai in grado di rispondere alla domanda 'chi era davvero il dottor Duntsch?'. Da scrittore, ho voluto solo presentare la storia nel miglior modo possibile ma permettere al pubblico di trarne le conclusioni".

Anche Joshua Jackson ha avuto difficoltà a non semplificare la natura del suo personaggio. "Perché ha causato tanta sofferenza, fatto tutte queste cose terribili? Il mio istinto mi portava a dire che era un uomo malvagio. Psicopatico. Ma non è così semplice. Lui in questa storia sentiva di essere l'eroe. E ho trovato molto interessante portare in scena questo conflitto. È inconcepibile che a quest'uomo sia stato permesso di continuare a creare così tanto caos e dolore nella vita delle persone. Ma dall'interno, vede se stesso come la vittima delle circostanze. E questa disconnessione dalla realtà l'ho trovata davvero avvincente", ha spiegato a Collider l'attore.

Se anche voi siete curiosi di entrare nella mente contorta del dottor Duntsch, l'appuntamento è su STARZPLAY per il 12 settembre, poi con nuovi episodi ogni domenica.