Dr. Death rinnovata, diventa una serie antologica: La stagione 2 tratterà un nuovo caso

News Serie TV

Il nuovo ciclo di episodi si concentrerà su una nuova storia di negligenza medica, quella che ha coinvolto il chirurgo italiano Paolo Macchiarini.

Il servizio di video in streaming Peacock ha rinnovato Dr. Death per una seconda stagione, fa sapere Variety. Da miniserie, il drama diventa quindi una serie antologica che in ogni stagione racconterà un caso diverso di malasanità e/o negligenza medica. La prima stagione, in Italia arrivata in streaming su STARZPLAY, si è concentrata sul caso del dottor Christopher Duntsch (interpretato da Joshua Jackson), un neurochirurgo responsabile della morte o della mutilazione di decine di pazienti. La seconda, invece, racconterà il caso del famoso chirurgo di origini italiane Paolo Macchiarini, accusato di aver operato in modo inappropriato tre persone tra il 2011 e il 2014.

Dr. Death: La seconda stagione racconterà Paolo Macchiarini

Macchiarini, un affascinante chirurgo famoso per le sue operazioni innovative (è diventato noto nel 2011 per aver eseguito, in un ospedale svedese, i primi trapianti di trachea fatta di cellule staminali al mondo), era soprannominato per questo "L'uomo dei miracoli". Basandosi sull'omonimo podcast di Wondery, la serie si soffermerà soprattutto sul rapporto che il medico intrattenne con la giornalista investigativa Benita Alexander che si avvicinò a lui per lavoro, ma finì per oltrepassare il confine tra personale e professionale. Intanto, si legge nella sinossi ufficiale della serie, "mentre apprende fino a che punto si spingerà Paolo per proteggere i suoi segreti, un gruppo di medici dall'altra parte del mondo fa scoperte scioccanti che mettono in discussione tutto ciò che riguarda 'l'uomo dei miracoli'".

Il team creativo e le dichiarazioni

Patrick Macmanus, creatore, showrunner e produttore esecutivo della prima stagione di Dr. Death continuerà a essere coinvolto in qualità di produttore esecutivo. Ashley Michel Hoban, che ha lavorato alla prima stagione come sceneggiatrice e produttrice, sarà autrice, showrunner e produttrice esecutiva della seconda.

“La prima stagione di Dr. Death ci ha sconvolti mentre ci tuffavamo nella terrificante e contorta mente del dottor Christopher Duntsch e del team che cercava di fermarlo", ha affermato Lisa Katz, presidente dei contenuti con sceneggiatura di NBCUniversal Television and Streaming. "La nuova puntata di questa serie antologica che crea dipendenza esplora un chirurgo giramondo che seduce la comunità medica e sappiamo di essere in mani esperte con i nostri partner di Wondery, UCP, Patrick Macmanus e l'EP e showrunner della nuova stagione Ashley Michel Hoban", ha concluso.