Dr. Death: Judy Reyes, Jack Davenport e altre aggiunte al cast della seconda stagione

La serie antologica di Peacock tornerà con un secondo ciclo che racconterà la sconvolgente storia dell' "uomo dei miracoli", il chirurgo Paolo Macchiarini.

Il servizio streaming Peacock ha annunciato altre aggiunte al cast della seconda stagione di Dr. Death, il crime drama antologico incentrato su eclatanti casi di negligenza medica. Deadline svela che ricopriranno ruoli ricorrenti nei nuovi episodi gli attori Rita Volk (Faking It), Judy Reyes (Succession, Scrubs a sinistra nella foto in alto), Jack Davenport (Ten Percent, a destra nella foto in alto), Annika Boras (Succession) e Sandra Andreis (Snabba Cash).

Dr. Death: La trama della stagione 2

Dopo aver raccontato la storia vera del dottor Christopher Duntsch (Joshua Jackson), il chirurgo definito "Dottor morte" in seguito alla morte o alle mutilazioni causate a diversi pazienti, nella seconda stagione Dr. Death si concentrerà su un nuovo caso di malasanità. Vedremo la star di American Crime Story: L'assassinio di Gianni Versace Edgar Ramirez vestire i panni del famoso chirurgo di origini italiane Paolo Macchiarini, accusato di aver operato in modo inappropriato tre persone tra il 2011 e il 2014. Considerato un chirurgo visionario dalla comunità medica globale, soprannominato "L'uomo dei miracoli" per aver eseguito i primi trapianti di trachea fatta di cellule staminali al mondo, Macchiarini finisce con l'intrattenere una relazione con la giornalista investigativa Benita Alexander (Mandy Moore, nel suo primo ruolo dopo This Is Us), la quale comincia a nutrire sospetti sui suoi metodi e sui suoi interventi. Mentre Benita apprende fino a che punto l'uomo si spingerà per proteggere i suoi segreti, un gruppo di medici dall'altra parte del mondo fa scoperte scioccanti che mettono in discussione ogni cosa sul suo conto.

Il resto del cast

Non conosciamo i dettagli dei ruoli ricoperti dai nuovi attori annunciati. Ma sappiamo che si uniranno ai precedentemente annunciati Luke Kirby, Ashley Madekwe e Gustaf Hammarsten, interpreti rispettivamente del chirurgo cardiovascolare Nathan Gamelli, della dottoressa Ana Lasbrey del dottor Svensson, un ricercatore e padre di famiglia.

La stagione 2 di Dr. Death è guidata da Ashley Michel Hoban, che ricopre i ruoli di showrunner, sceneggiatrice e produttrice esecutiva prendendo il testimone dallo showrunner della prima stagione Patrick Macmanus, che rimane comunque produttore esecutivo. Alla regia, invece, si alterneranno Jennifer Morrison e Laura Belsey.