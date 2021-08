Dr. Death: Il trailer italiano della miniserie con Joshua Jackson in arrivo su Starzplay

News Serie TV

L'ex star di Dawson's Creek interpreta un chirurgo assassino nel drama ispirato a una terrificante storia vera.

Sembra un chirurgo giovane, brillante e preparato ma nasconde in realtà un assurdo istinto omicida. Il veterano di Dawson's Creek Joshua Jackson interpreta l'enigmatico dottor Christopher Duntsch in Dr. Death, miniserie che debutterà in Italia su Starzplay (disponibile su Rakuten TV, Apple TV e come canale di Prime Video e Infinity+) il prossimo 12 settembre. Eccolo nel trailer ufficiale italiano diffuso dal servizio di video in streaming.

La trama di Dr. Death

Basato sul popolare podcast statunitense di Wondery, Dr. Death racconta la storia vera di Christopher Duntsch (Jackson), un giovane neurochirurgo considerato una stella nascente nella comunità medica di Dallas, fino a quando qualcosa è cambiato all'improvviso. Pazienti che entravano nella sua sala operatoria per interventi chirurgici alla colonna vertebrale complessi ma di routine rimanevano permanentemente mutilati, o morivano. Mentre il numero delle vittime cresceva, due colleghi medici, il neurochirurgo Robert Henderson (Alec Baldwin) e il chirurgo vascolare Randall Kirby (Christian Slater), nonché il procuratore di Dallas Michelle Shughart (AnnaSophia Robb), decidono di intervenire nel tentativo di porre un freno alla sua follia. Esplorando la mente contorta del dottor Duntsch, Dr. Death mostra anche il fallimento di un sistema che dovrebbe proteggere i più indifesi.

Il cast

Oltre ai già citati Joshua Jackson (subentrato a Jamie Dornan che ha dovuto abbandonare il progetto per sovrapposizione di impegni lavorativi causa Covid), Alec Baldwin (30 Rock), Christian Slater (Mr. Robot) e AnnaSophia Robb (The Carrie Diaries), recitano nella miniserie anche Grace Gummer (Mr. Robot), Carrie Preston (Claws) e Dominic Burgess (Aiutami Hope!). Patrick Macmanus (Happy!) è produttore esecutivo e showrunner. La serie vanta un team di registe tutto al femminile con Maggie Kiley (Dirty John, Le terrificanti avventure di Sabrina), anche produttrice esecutiva dei primi due episodi; Jennifer Morrison (Euphoria) e So Yong Kim (Tales from the Loop, Room 104).