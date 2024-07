Dostoevskij: video intervista a Damiano e Fabio D'Innocenzo

News Serie TV

In sala in due parti (Atto I e Atto II), dall'11 al 17 luglio, la nuova, potentissima opera dei gemelli terribili del cinema italiano. Un noir che ci conduce alla scoperta dei lati più oscuri del mondo e della natura umana, ma anche piena di una vitalità selvaggia e irrefrenabile.

Debutta oggi, 11 luglio 2024, e rimane al cinema fino al 17, la nuova, formidabile opera dei gemelli terribili del cinema italiano Damiano e Fabio D'Innocenzo, i registi di film come La terra dell'abbastanza e Favolacce. Parliamo ovviamente di Dostoevskij, che è una serie che vedremo in sei episodi su Sky e su NOW in autunno ma che, per stessa ammissione dei suoi autori, si può benissimo pensare come a un unico film (peraltro girato in un meraviglioso 16mm fotografato da Matteo Cocco).

In sala Dostoevskij esce divista in due parti, chiamate Atto I e Atto II. In questi giorni - che coincidono peraltro con l'iniziativa CinemaRevolution che abbassa a 3,5 euro il prezzo dei biglietti cinematografici - si potrà vedere le due parti sia separatamente che in un'unica soluzione, con una piccola pausa tra l'Atto I e l'Atto II.

L'opera Dostoevskij è stata presentata in anteprima mondiale alla 74ª edizione del Festival Internazionale del Cinema di Berlino, e lì, oltre a innamorarmi di questo racconto potentissimo e intenso, capace di essere cinema puro di altissimo livello, ho intervistato Damiano e Fabio D'Innocenzo, e cercato di toccare alcuni dei temi più interessanti, controversi e profondi di Dostoevskij.

Ecco cosa mi hanno raccontato.

Dostoevskij: intervista video a Damiano e Fabio D'Innocenzo

Come ho cercato di spiegare nella mia recensione, Dovstoevskij è un oggetto narrativo e cinematografico di straordinarie potenza e intensità, che racconta una vicenda di rara cupezza ma capace di cogliere qualcosa di perversamente affascinante e dolorosamente umano: la conferma un talento unico, radicale, controverso, lontanissimo da ogni banalità, ogni semplificazione, ogni conciliazione.

Questo è il trailer ufficiale di Dostoevskij:



In un lasso di terra scarno e inospitale, il poliziotto Enzo Vitello, uomo dal buio passato, è ossessionato da “Dostoevskij”, killer seriale che uccide con una peculiarità: accanto al corpo l'omicida lascia sempre una lettera con la propria desolante e chiarissima visione del mondo, della vita e dell’oscurità che Vitello sente risuonare al suo interno.



Dostoevskij è una serie Sky Original ideata, scritta e diretta dai Fratelli D'Innocenzo, una produzione Sky Studios prodotta con Paco Cinematografica

Con Filippo Timi, Gabriel Montesi, Carlotta Gamba, Federico Vanni