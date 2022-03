Dopo This Is Us, Milo Ventimiglia sarà un truffatore in The Company You Keep

News Serie TV

L'attore sarà al centro di una nuova storia d'amore, con un'agente della CIA.

Dimenticate l'adorabile Jack Pearson. Ora che This Is Us sta per concludersi dopo sei stagioni di successo, Milo Ventimiglia è pronto a cambiare veste, profondamente, nella serie con la quale il prossimo autunno potrebbe tornare in tv. L'attore ha firmato con ABC per vestire i panni di un truffatore in The Company You Keep, drama di Julia Cohen (Legion, The Royals) del quale la rete ha ordinato l'episodio pilota. Tranquilli, però: il suo sex appeal rimarrà intatto.

La trama di The Company You Keep

Basata su un format coreano, The Company You Keep racconta l'amore tra il truffatore Charlie (Ventimiglia) e l'agente della CIA sotto copertura Emma, nato dopo una notte di passione. I due sono professionalmente in rotta di collisione, ma non lo sanno ancora. Mentre Charlie cerca un modo per tirarsi fuori per sempre dagli "affari di famiglia", Emma è sulle tracce del criminale vendicativo che sta tenendo in pugno la famiglia di Charlie sfruttando i debiti che ha contratto. Tutto questo costringe entrambi a fare i conti con le bugie che hanno detto al fine di salvare se stessi e le loro famiglie da conseguenze disastrose.

Da poco sulla celebre Walk of Fame con la sua stella, Ventimiglia saluterà il pubblico di This Is Us questa primavera. In Italia, la sesta e ultima stagione è attesa per il prossimo mese su Fox, mentre da ieri sera è in onda su Rai 1 Noi, un adattamento della popolare serie statunitense nel quale il ruolo di Ventimiglia è interpretato da Lino Guanciale (L'allieva).