Dopo l'addio a Grey's Anatomy, Sarah Drew riparte col remake di Cagney & Lacey

A meno di una settimana dall'annuncio scioccante del suo imminente addio a Grey's Anatomy, Sarah Drew non perde tempo e firma con CBS per uno dei due ruoli principali nell'episodio pilota di Cagney & Lacey, remake del poliziesco di culto degli Anni '80 conosciuto in Italia con il titolo New York New York.

Scritta da Bridget Carpenter (Parenthood, Friday Night Lights), la potenziale serie lascia la Grande Mela e sposta l'azione dall'altra parte del paese, a Los Angeles, dove due donne, entrambe detective presso il locale Dipartimento di Polizia, uniscono le forze per tenere le strade al sicuro. Drew interpreterà una delle due, Cagney, mentre il ruolo della Lacey è stato affidato alla star di Blindspot Michelle Hurd. La prima è descritta come una detective agile e accomodante, mentre Lacey si distingue per i suoi connotati atletici e il suo stile raffinato, nonché per l'empatia e la semplicità. L'una la protetta dell'altra, Lacey è anche la più esperta della coppia.

In aggiunta a Grey's Anatomy, che lascerà questa primavera al termine della stagione 14, Drew è apprezzata dal pubblico del piccolo schermo per i suoi trascorsi in Everwood. Con CBS aveva già collaborato come guest star in Numb3rs e Miami Medical.