Dopo l'addio a C'era una volta, Josh Dallas recita nel nuovo Lost

A quasi un anno dall'addio al ruolo del Principe Azzurro nel drama fantasy di ABC C'era una volta, Josh Dallas tenta il ritorno in tv firmando con NBC per il ruolo maschile principale nell'episodio pilota di Manifest, mystery thriller che ricorda la serie di successo Lost. Al cast si è unita anche Melissa Roxburgh, attrice vista di recente nella nuova serie di The CW Valor, che stando alle medie d'ascolto sarà quasi certamente cancellata.

Scritto dall'ideatore di The Mysteries of Laura Jeff Rake, il drama, uno dei sette che la rete del Pavone sta valutando per la prossima stagione televisiva, racconta della scomparsa dai radar di un aereo di linea. Diversi anni dopo essere stato dichiarato non rintracciabile e dato per disperso in mare, l'aereo, il suo equipaggio e i passeggeri - per i quali il tempo non è trascorso - riappaiono improvvisamente, mettendo ciascuno nella condizione di doversi riappropriare di una vita in cui gli altri hanno imparato ad andare avanti. Tutto questo mentre si cerca di dare una spiegazione al grande mistero che li coinvolge.

Secondo Deadline, Dallas interpreterà Ben Stone, un analista dell'Intelligence che sta lottando con una rara forma di cancro e una misteriosa voce ora nella sua testa. Roxburgh, la protagonista femminile, sarà nel frattempo Michaela, la sorella di Ben, una poliziotta che trova uno strano, nuovo scopo nella sua vita.