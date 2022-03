Dopo Bohemian Rhapsody, Anthony McCarten racconterà la storia degli U2 in una serie tv di Netflix

News Serie TV

Il progetto sta coinvolgimento anche il prolifico J.J. Abrams.

Netflix, gli U2, J.J. Abrams e lo sceneggiatore di Bohemian Rhapsody Anthony McCarten. Probabilmente non avremmo potuto immaginare una squadra migliore per una serie tv sulla storia della leggendaria rock band irlandese formata da Bono, The Edge, Larry Mullen Jr. e Adam Clayton, una delle più grandi della storia, che oltre ad aver venuto oltre 170 milioni di dischi ha ricevuto 22 Grammy, più di qualunque altra band. Ancora senza titolo, la serie biografica, uno sceneggiato, è alle prime fasi dello sviluppo è sta coinvolgendo anche lo studio di produzione Warner Bros. Television.

Per McCarten, che ne scriverà la sceneggiatura, sarà un ritorno al mondo della musica dopo il successo del 2018 Bohemian Rhapsody, incentrato sul frontman dei Queen, Freddie Mercury. Ad oggi lo sceneggiatore ha accumulato ben quattro nomination all'Oscar, per i film La teoria del tutto, L'ora più buia e I due Papi. Abrams, coinvolto nel progetto insieme con la sua Bad Robot, è invece un veterano del piccolo schermo, apprezzato per il suo lavoro in Lost, Fringe, 22.11.63, Westworld, Lovecraft Country e tantissime altre.

Non è chiara per ora la natura del coinvolgimento degli stessi U2, mentre alcune fonti fanno sapere che la band dietro successi quali With or Without You e Pride (In the Name of Love) dovrebbe (almeno) dare la propria autorizzazione al progetto. Formatisi a Dublino nel 1976, gli U2 hanno pubblicato 14 album in studio e dal 2005 fanno parte della Rock and Roll Hall of Fame.