Dopo Big Little Lies, David E. Kelley porta in tv The Lincoln Lawyer

David E. Kelley, il pluripremiato sceneggiatore e produttore esecutivo dietro Big Little Lies, Boston Legal, The Practice e Ally McBeal, sta collaborando con la rete americana CBS allo sviluppo di The Lincoln Lawyer, adattamento del romanzo di Michael Connelly Avvocato di difesa, il primo con protagonista l'avvocato Mickey Haller e lo stesso che ha ispirato il film del 2011 con Matthew McConaughey.

Il fratellastro del detective del Dipartimento di Polizia di Los Angeles Harry Bosch, un altro celebre personaggio di Connelly al quale Amazon Prime Video ha dedicato la serie di successo Bosch, Mickey Haller è un avvocato penalista che opera nella stessa città, usando il sedile posteriore della sua Lincoln come ufficio. Muovendosi tra un'aula di tribunale e l'altra, Haller difende clienti di ogni tipo, sia piccoli che grandi.

Primo progetto di CBS per la stagione televisiva 2020-21, per Kelley, che ne scriverà la sceneggiatura e ne sarà il produttore esecutivo con Connelly e Ross Fineman, The Lincoln Lawyer si aggiunge a Mr. Mercedes di Audience, adattamento del romanzo omonimo di Stephen King, e alla prossima The Undoing di HBO, miniserie con protagonista la stessa Nicole Kidman di Big Little Lies.