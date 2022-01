Donne sull'orlo di una crisi di nervi di Almodóvar diventa una serie tv di Apple TV+ con Gina Rodriguez

News Serie TV

L'ex star di Jane the Virgin è coinvolta anche come produttrice esecutiva insieme allo stesso regista spagnolo.

Donne sull'orlo di una crisi di nervi, il film del 1988 che ha lanciato la carriera del regista spagnolo Pedro Almodóvar facendolo conoscere a livello internazionale, diventerà una serie tv targata Apple TV+. Lo anticipa The Hollywood Reporter aggiungendo che l'ex star di Jane the Virgin Gina Rodriguez sarebbe coinvolta come protagonista e produttrice esecutiva nel progetto, ancora nelle primissime fasi di sviluppo.

Donne sull'orlo di una crisi di nervi: Cosa sappiamo sulla potenziale serie tv di Apple TV+

Stando alle prime informazioni disponibili, la potenziale serie tv - che vedrebbe coinvolto anche lo stesso Almodóvar come produttore esecutivo oltre a Eugenio Derbez con la sua 3Pas Studios - ricalcherebbe la trama del film, incentrato sulle vite romantiche ma complicate di alcune donne di Madrid che frequentano l'appartamento di una di loro, Pepa, una doppiatrice depressa dopo la rottura con il compagno. Gina Rodriguez (vista di recente anche nella serie di Disney+ Elena, diventerò presidente) dovrebbe interpretare proprio Pepa, la protagonista che nella black comedy aveva il volto di Carmen Maura. Il progetto dovrebbe essere bilingue, girato cioè sia in inglese che in spagnolo (proprio come Apple ha fatto recentemente con la comedy di Eugenio Derbez Acapulco). Se dovesse andare oltre la fase di sviluppo, sarebbe pronta a scrivere le sceneggiature e a rivestire il ruolo di showrunner la sceneggiatrice Noelle Valdivia (Kevin Can F**k Himself, Golia) e per Almodóvar si tratterebbe del primo esperimento televisivo.

Donne sull'orlo di una crisi di nervi (in originale Mujeres al borde de un ataque de nervios) fu presentato al Festival di Venezia del 1988 e in quell'occasione Almodóvar vinse il Premio Osella per la migliore sceneggiatura. Il film fu candidato sia all'Oscar che al Golden Globe come miglior film straniero, oltre che a 5 premi Goya. L'Oscar per Almodóvar arrivò tuttavia soltanto nel 2000 con il capolavoro Tutto su mia madre, sebbene a Donne sull'orlo di una crisi di nervi resti il merito di aver fatto conoscere il regista spagnolo anche fuori dai confini nazionali. La notizia della serie tv di Apple TV+ arriva poco dopo l'annuncio del primo lungometraggio inglese di Almodóvar, A Manual for Cleaning, con Cate Blanchett protagonista.

