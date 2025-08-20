TGCom24
Sienna Miller
Dominic West
News Serie TV

Dominic West e Sienna Miller su Sky e HBO con il legal thriller War, già confermato per due stagioni

Emanuele Manta

Dominic West e Sienna Miller saranno i protagonisti di War, una nuova serie tv in arrivo su Sky e NOW creata dall'ideatore di Lupin e Hijack George Kay.

Sky e HBO annunciano una nuova collaborazione: War, un audace legal thriller dell'ideatore di Lupin e Hijack - Sette ore in alta quota George Kay ambientato nella élite del mondo giudiziario londinese, con il candidato all'Emmy Dominic West (The Wire, The Crown) e Sienna Miller (Anatomia di uno scandalo, American Sniper) nei due ruoli principali.

War: La trama della serie tv con Dominic West e Sienna Miller

In War, che Sky e HBO hanno già confermato per due stagioni, due dei più grandi studi legali di Londra - Cathcarts e Taylor & Byrne - si affrontano nel caso del secolo: uno scandaloso divorzio che scatenerà onde d'urto nelle sale dei consigli di amministrazione, nelle camere da letto e nelle aule di tribunale. Entrambe le parti sono certe di vincere. Ma mentre il caso degenera e le alleanze si incrinano, le reputazioni sono messe in discussione e ognuno gioca per vincere. West e Miller interpreteranno le due metà della coppia che ha deciso di divorziare: Morgan Henderson, un magnate delle tecnologie, e la sua ex moglie Carla Duval, una star del cinema internazionale.

"L'esplosivo caso della prima stagione", disponibile in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW prossimamente, "è soltanto il primo capitolo di un'antologia di battaglie legali da prima pagina", fanno sapere i due giganti dell'intrattenimento. La regia è affidata a Ben Taylor (Sex Education, Catastrophe). Il resto del cast include Phoebe Fox (The Great, Task) nel ruolo di Serena Byrne e James McArdle (Omicidio a Easttown) in quello di Nicholas Taylor, compagni nella vita e nel lavoro presso lo studio Taylor & Byrne; Nina Sosanya (Baby Reindeer) di Beatrice 'Queen Bea' Ubosi e Pip Torrens (Succession, The Crown) di St. John Smallwood, loro controparti e acerrimi rivali allo studio Cathcarts; e Archie Renaux (Tenebre e ossa) dell'ambizioso avvocato Jonathan 'Johnny' Warren.

