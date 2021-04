Domina: Data e trailer ufficiale della nuova serie Sky Original con Kasia Smutniak

News Serie TV

Tutti gli episodi del period drama saranno disponibili su Sky e NOW il 14 maggio.

"L'imperatore più potente di Roma è una donna", recita la tagline del poster ufficiale di Domina (lo vedete in fondo all'articolo), la nuova serie Sky Original che racconta per la prima volta dal punto di vista delle donne le lotte per il potere durante il principato di Gaio Ottaviano, poi diventato il grande Cesare Augusto. Con un avvincente trailer ufficiale italiano, Sky ha annunciato che il period drama con Kasia Smutniak nei panni dell'ambiziosa Livia Drusilla, la terza moglie di Ottaviano, arriverà su Sky e in streaming NOW il prossimo 14 maggio, con tutti gli 8 episodi subito disponibili.





La trama di Domina

Negli otto episodi di Domina, scritti da Simon Burke (Fortutide, Strike Back) insieme a Nicola Wilson, Emily Marcuson e Namsi Khan e girati in gran parte presso i leggendari Cinecittà Studios di Roma, viene raccontata la vertiginosa ascesa della terza moglie di Gaio, Livia Drusilla. Una donna ambiziosa, con grandi speranze e aspirazioni più grandi di lei, riuscita a condizionare le sorti dell'Impero romano. La storia segue il viaggio e l’ascesa di Livia, da ragazza ingenua il cui mondo si sgretola sulla scia dell'assassinio di Giulio Cesare, fino a diventare l'imperatrice più potente e influente di Roma. Guidata da un profondo desidero di vendicare il padre e di garantire il potere ai suoi figli, Livia ci riuscirà, brillantemente, sposando l'uomo che tutto le aveva tolto, ma scoprirà presto che non basta conquistare il potere: occorre essere in grado di tenerlo in pugno quando tutti gli altri lo bramano per sé.

Il cast artistico e tecnico

Prodotta da Sky Studios e Fifty Fathoms, con Cattleya nel ruolo di executive production service, Domina è una grande produzione internazionale. Accanto a Kasia Smutniak recitano Nadia Parkes (Doctor Who, The Spanish Princess) che interpreta Livia Drusilla da giovanissima nei primi due episodi, Matthew McNulty (Misfits) nei panni del futuro imperatore Gaio Ottaviano (nei primi due episodi interpretato da Tom Glynn-Carney); Claire Forlani (Vi presento Joe Black) interpreta Ottavia, sorella di Gaio; Christine Bottomley (The End of the F***ing World) sarà Scribonia, prima moglie di Gaio nonché acerrima nemica di Livia; Colette Dalal Tchantcho (The Witcher) nei panni di Antigone, prima fidata ancella di Livia e poi donna libera sua confidente; Ben Batt (Captain America: Il primo vendicatore) interpreta Agrippa, amico d’infanzia di Gaio Ottaviano, suo generale e poi console. Insieme a loro, due star internazionali come Liam Cunningham (Il Trono di Spade) nel ruolo di Livio, padre di Livia Drusilla, e Isabella Rossellini (Velluto Blu, La morte ti fa bella), che nella serie interpreterà Balbina.

Il cast tecnico può vantare grandi eccellenze italiane di rilievo internazionale a partire dal Premio Oscar Gabriella Pescucci che ha curato i costumi della serie, Luca Tranchino (Prison Break) alla scenografia, Katia Sisto (Penny Dreadful) al make-up e Claudia Catini (Trust: Il rapimento Getty) all’hair design. Dietro la macchina da presa c'è Claire McCarthy (Ophelia, The Luminaries), che guida un team di regia completato da David Evans (Downton Abbey, Cucumber) e Debs Paterson.