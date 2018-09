Doctor Who: Un nuovo trailer della stagione 11

In attesa del 7 ottobre, giorno in cui l'undicesima stagione di Doctor Who farà finalmente il suo debutto sui teleschermi britannici e statunitensi, BBC ha diffuso un secondo trailer ufficiale degli 11 episodi (incluso il consueto speciale natalizio) che hanno il merito di mettere al centro della scena Jodie Whittaker, la prima donna a vestire i panni dell'iconico Signore del Tempo in oltre cinquant'anni di storie. In attesa di conoscere la data italiana, ve lo mostriamo qui di seguito.