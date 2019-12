Doctor Who: Un nuovo trailer annuncia la data della stagione 12

News Serie TV

La popolare serie di fantascienza torna con la sua protagonista Jodie Whittaker.

Il 2020 comincerà nel segno del Dottore. Dopo una lunga attesa, BBC ha annunciato con un nuovo trailer che la stagione 12 della fortunata serie di fantascienza Doctor Who, la seconda con Jodie Whittaker nei panni del Signore del Tempo, debutterà nel Regno Unito e in America il 1° gennaio, con la prima parte di uno speciale doppio episodio dal titolo Spyfall.

In aggiunta al tredicesimo Dottore rivedremo Ryan, Yasmin e Graham, i suoi tre Compagni interpretati da Tosin Cole, Mandip Gill e Bradley Walsh. La lista delle guest star include invece Stephen Fry (Bones), Lenny Henry (Broadchurch), Goran Višnjić (Timeless) e Robert Glenister (Law & Order: UK). "Quale modo migliore di entrare in un nuovo decennio se non con il nostro Signore del Tempo preferito?", ha dichiarato la presidente di BBC America Courtney Thomasma in un comunicato. "Siamo entusiasti di dare il via al nuovo anno con Doctor Who".