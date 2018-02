Doctor Who: Un nuovo logo per il primo Dottore donna

È un rinnovo a tutto tondo quello che Doctor Who ha in serbo nella stagione 11, attesa in tv per l'autunno. Non solo un nuovo Dottore, interpretato per la prima volta in oltre cinquant'anni da una donna, l'attrice di Broadchurch Jodie Whittaker; un rinvigorito cast di comprimari, costituito dalle new entries Mandip Gill, Tosin Cole e Bradley Walsh; e un nuovo showrunner al posto di Steven Moffat, Chris Chibnall. La popolare serie di fantascienza si mostrerà al suo pubblico anche con un nuovo logo, come si può vedere nel poster diffuso dalla rete britannica BBC, nel quale si possono apprezzare anche una Tredici avvolta dall'ombra e, più distante, il TARDIS.

Il nuovo logo di Doctor Who, una creazione dell'agenzia Little Hawk, che ha lavorato a stretto contatto con Chibnall e il produttore esecutivo Matt Strevens, è stato presentato anche in un breve filmato pubblicato su Twitter dal profilo ufficiale della serie. I suoni che si possono udire nello stesso sono una creazione del compositore Matthew Herbert.