Doctor Who si ispira all'Eurovision per un episodio con Graham Norton guest star

Graham Norton ospite di un episodio della stagione 15 di Doctor Who ispirato all'Eurovision. Sarà "il più folle di tutti".

Il famoso conduttore televisivo e comico irlandese Graham Norton apparirà in un prossimo episodio di Doctor Who, il sesto della quindicesima stagione. Un'ora per la quale la serie di fantascienza si è ispirata all'Eurovision, il bizzarro festival musicale internazionale organizzato annualmente dai membri dell'Unione europea di radiodiffusione, del quale lo stesso Norton è il commentatore di lunga data per BBC, al punto da guadagnarsi l'appellativo di Re dell'Eurovision.

Doctor Who 15: Graham Norton in un episodio ispirato all'Eurovision

L'anticipazione arriva dall'account X della stessa BBC, la rete su cui Doctor Who va in onda nel Regno Unito: "Graham Norton scambierà la sua grande sedia rossa con una cabina blu in Doctor Who! Il Re dell'Eurovision farà la sua apparizione nella nuova stagione, unendosi al cast corale per l'803° Interstellar Song Contest". Lo showrunner della serie Russell T. Davies ha aggiunto: "Non c'è gara canora senza il grande uomo in persona, ed è stato un onore dare il benvenuto a Graham Norton nei nostri studi a Cardiff. E non si tratta solo di un cammeo, ha un colpo di scena tutto suo! Questo sarà l'episodio più folle di tutti, e siamo fortunati che Graham contribuisca al caos".

La stagione 15 di Doctor Who ha esordito lo scorso sabato, in Italia in streaming su Disney+. Il Signore del Tempo ha il volto della star di Sex Education Ncuti Gatwa, mentre Varada Sethu (Andor) lo affianca come sua nuova Compagna, Belinda Chandra, un'infermiera che lui deve riportare sulla Terra. Ma una forza misteriosa blocca il loro ritorno e il team del TARDIS che viaggia nel tempo deve affrontare grandi pericoli, nemici ancora più temibili e terrori che non si aspettavano.