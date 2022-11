Doctor Who: Millie Gibson sarà la compagna del quindicesimo Dottore Ncuti Gatwa

News Serie TV

L'attrice di Coronation Street debutterà nella serie di fantascienza nello speciale natalizio in onda nel 2023.

Non c'è Dottore di Doctor Who che non abbia un fedele compagno di viaggi e avventure. Finalmente è stato svelato chi sarà il compagno, anzi la compagna, del quindicesimo Dottore interpretato da Ncuti Gatwa. Si tratta di Millie Gibson, giovanissima attrice britannica conosciuta per il ruolo di Kellie Neelan nella serie UK Coronation Street. Per vederla all'opera dovremo aspettare più o meno un anno, ma intanto le hanno dato il benvenuto sia Gatwa che lo showrunner della serie Russell T Davies.

Doctor Who: Quando vedremo Ncuti Gatwa e Millie Gibson sullo schermo

Gibson, che ha soli 18 anni, interpreterà un personaggio di nome Ruby Sunday. La vedremo accanto a Ncuti Gatwa nello speciale natalizio che arriverà durante le festività natalizie del 2023. Prima Doctor Who tornerà il prossimo anno con altri tre speciali celebrativi che serviranno a festeggiare il 60° anniversario dello show. In queste occasioni, tuttavia, a vestire i panni del Dottore ci sarà David Tennant, come svelato alla fine dello speciale The Power of the Doctor andato in onda lo scorso ottobre, l'ultimo con Jodie Whittaker nei panni del tredicesimo Dottore. Tennant, che era già stato il decimo Signore del Tempo, tornerà anche come quattordicesimo Dottore insieme alla sua compagna Donna Noble, interpretata da Catherine Tate. L'ultima volta che lo avevamo visto, lui e Donna si erano separati dopo che lui le aveva cancellato la memoria per salvarle la vita. Aveva così lasciato la sua famiglia con un avvertimento: se mai ricorderà qualcosa dei loro viaggi insieme, morirà.

Le dichiarazioni

"Anche se sono ancora totalmente incredula, sono oltremodo onorato di essere stata scelta come compagna del Dottore", ha dichiarato Gibson tramite un comunicato. “Questo ruolo è un dono e un sogno che si avvera, e farò di tutto per provare ad essere all'altezza dei compagni che hanno viaggiato prima di me. E quale modo migliore per farlo se non essere al fianco del favoloso Ncuti Gatwa? Non vedo l'ora di iniziare".

Gatwa ha aggiunto: “Millie non è solo una compagna. È piena di talento, forza, ha uno scintillio sfacciato negli occhi ed è affilata come un rasoio. Dal momento in cui è entrata nella stanza ha catturato tutta la nostra attenzione con la sua effervescenza e poi ha solidificato quell'attenzione con il suo talento. Questa avventura sarà così selvaggia e così divertente, non vedo l'ora di navigare nell'universo con Millie!

Lo showrunner Russell T Davies ha dichiarato: “È un grande onore per il mio lavoro trovare la prossima generazione di talenti e Millie brilla già come una star. È brillante, dinamica, intelligente e un'attrice meravigliosa. Come fan di Coronation Street, ho visto Millie sopravvivere a inseguimenti, pistole e assedi, ma non è niente in confronto a quello che la aspetta nei panni di Ruby Sunday".